BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ YAYGINLAŞIYOR

Bilsem'lerden 1. 305 fikri mülkiyet tescili rekoru

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı desteğiyle 81 ilde tüm Bilsem'lerde görev yapan öğretmenlere yönelik fikri mülkiyet ve sınai haklar konusunda eğitimler düzenlendi ve Bilsem'lerde yürütülen projeler yeniden yapılandırıldı.

Bilsem'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1. 245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1. 305 ürünün tescili alındı.

Her Bilsem'e 1. 000 kitaplık kütüphane

Bilsem'lerin tamamında en az bin kitaplık kütüphane kurulması projesi de başarıyla sürdürülüyor. Mevcut Bilsem'lerin hepsinin kütüphanesi tamamlandı. Her yeni açılan Bilsem'e de en az bin kitaptan oluşan kütüphanelerin yapımı devam ediyor.

Bilsem sayısı 350'ye çıkacak

Öğrencilerin belirledikleri sorun alanlarına yönelik çözümlerini tamamen kendi tasarım ve emekleriyle ürüne dönüştürüp topluma kazandırmalarını, yerli ve milli üretimi desteklemek için fikri mülkiyete büyük önem verdiklerini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, bu kapsamda Bilsem'lerde patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Bilsem'ler için Bakanlık hedefinin 2021 yılında 183 tescil olduğunu hatırlatan Bakan Özer, yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini, 1. 305 tescil ile hedefin çok üzerinde bir başarı elde edildiğini ve yeni bir rekora imza atıldığını kaydetti.

Bakanlık olarak eğitim kalitesini sürekli artırmaya devam ederken özel yetenekli öğrencilere yönelik çalışmalara da ayrı bir önem atfettiklerini belirten Bakan Özer, şunları söyledi: "Özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri için farklı eğitim programları uygulayarak destek sağladığımız Bilsem'lerin altyapı ve imkanlarını sürekli iyileştiriyoruz. Diğer taraftan Bilsem'lerin tüm il ve ilçelerimizde erişilebilirliğini de artırmaya çalışıyoruz. 81 ilde BİLSEM sayısı 183 iken bu sayıyı 2021 yılı sonu itibarıyla 225'e çıkarttık. 2022 yılında hedefimiz, 125 yeni BİLSEM açarak sayıyı 350'ye çıkartmak. Gerekli planlamalarımızı tamamladık. "

BİLSEM'lerde fikri mülkiyet ve sinai haklar kültürünün yaygınlaşmasının önemli olduğunun altını çizen Sayın Özer şunları kaydetti: "Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığımızla yaptığımız iş birliği ile 81 ilde BİLSEM yönetici ve öğretmenlerimize fikri mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladık. Ayrıca Bakanlık bünyesinde 81 ilde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak ve gerekli desteği vermek üzere fikri mülkiyet ofisi kurduk. 2021 yılında BİLSEM'ler için hedefimiz, 183 ürün tescili almaktı. BİLSEM'ler 2021 yılında 184 patent, 394 faydalı model, 2 bin 63 tasarım ve 16 marka olmak üzere 2 bin 657 ürün başvurusunda bulundu. Başvurular sonunda 13 patent, 39 faydalı model, 1245 tasarım ve 8 marka olmak üzere 1. 305 ürünün tescili alındı. Gelinen nokta oldukça sevindirici. Böylece fikri mülkiyet ve sınai haklarla ilgili BİLSEM'lerde oldukça güçlü bir deneyim ve kültür oluştu. Bu çalışmalar gelecekte çok daha iyi bir noktaya taşınacaktır. "

Bu çalışmalarda kendilerine sürekli destek olan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a teşekkür ettiğini ifade eden Sayın Özer, süreci başarılı şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarını, 81 il milli eğitim müdürü, BİLSEM yönetici, öğretmen ve öğrencilerini kutladığını belirtti.

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