Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinden PAÜ BİYOM'a Ziyaret
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Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinden PAÜ BİYOM'a Ziyaret

Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinden PAÜ BİYOM'a Ziyaret
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T. C. Pamukkale Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nden 24 öğrenci ve 6 öğretmen "Özel Yetenekli Öğrenciler Sosyobilimsel Konuları Argümantasyon Yoluyla Öğreniyor" başlıklı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında PAÜ...

T. C. Pamukkale Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi'nden 24 öğrenci ve 6 öğretmen "Özel Yetenekli Öğrenciler Sosyobilimsel Konuları Argümantasyon Yoluyla Öğreniyor" başlıklı TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi kapsamında PAÜ BİYOM'u ziyaret etti.

Merkezde ulusal ve uluslararası projeler yürütmekte olan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve BİYOM Müdürü Prof. Dr. Fevziye Çelebi Toprak ile ekibi laboratuvar, sera ve uygulama arazisinde devam etmekte olan projeler hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi. Prof. Dr. Çelebi Toprak öğrencilere Türkiye için ekonomik ve kültürel öneme sahip bitki türlerinin gelecek nesiller için koruma altına nasıl alınacağı, araştırmacıların gerçekleştirmekte olduğu projelerin ülkemiz çiftçilerinin ihtiyacı olan tohumluk üretiminde yurtdışına bağımlılığın azaltılmasında nasıl katkılar sağlayacağı, ekonomik öneme sahip bitki türlerinde hastalıklardan arındırma işlemlerinin yapılması ve bu sağlıklı materyallerin bitkisel üretime yapacağı katkılar, genetik kaynakların nasıl saklanması gerektiği, yerli ve milli tohumların ülkemiz ekonomisi için ne kadar önemli olduğu konularında bilgiler verdiler.

Ziyaretçi öğrenci ve öğretmenler, PAÜ BİYOM'da yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında aldıkları bilgiler ışığında laboratuvar kompleksi (moleküler genetik ve biyoteknoloji labları), sera, iklimlendirme odaları ve uygulama arazisini de gezerek yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediler.

Kaynak: Habermetre

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