Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada?

21.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:03

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.



ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Bu hesaplamada uluslararası Scopus dizinine giren yayınlar dikkate alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle