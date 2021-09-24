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Bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından geliştirilen tıbbi cihaz sistemine Amerika patenti

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından geliştirilen tıbbi cihaz sistemine Amerika patenti

RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı, bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından anevrizmaların tedavisi içi geliştirilen tıbbi cihaz sistemi, Amerika'dan patent aldı.

INVAMED-RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı, bilim ve iş insanı Raşit Dinç tarafından anevrizmaların tedavisi içi geliştirilen tıbbi cihaz sistemi, Amerika'dan patent aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, beyin ve sinir hastalıkları, genel cerrahi operasyonları, gastroentolojik hastalıklar, üroloji, kulak burun boğaz, algoloji, ortopedi, oftalmoloji, nefroloji, nöroloji ve kalp damar hastalıkları gibi çeşitli tıp alanlarında INVAMED-RD GLOBAL üretim tesisinde son 10 yıldır gerçekleştirdiği tasarım ve AR-GE faaliyetleri ile uluslararası tıp ve sağlık platformlarında adı sıklıkla duyulan bilim ve iş insanı Raşit Dinç, bu alanlardaki buluşlarını Türkiye'de, Avrupa'da ve Amerika'da tescillemeye devam ediyor.

Raşit Dinç, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü INVAMED-RD GLOBAL'in inovatif teknoloji üssü olarak da bilinen üretim tesisinde dünya sağlığına önemli katkılar sağlayan tıbbi cihaz sistemi ve tedavi yöntemleri üretiyor. ABD Patent ve Marka Kurumu'ndan tescilli Robotik Embolizasyon Cihazı ve Sistemi adlı patentli ürünü başta olmak üzere geliştirdiği pek çok tıbbi cihaz sistemi, günümüzde bilimsel ve akademik yayınlarda referans ve başlangıç noktası olarak gösteriliyor. INVAMED-RD GLOBAL laboratuvarlarında geliştirilen, özellikle arteriyel ve venöz embolizasyon işlemlerinde kontrollü bir embolizasyon uygulaması için geliştirilmiş olan, anevrizmanın ilerlemesinin durdurulması, arteryovenöz malformasyonların giderilmesi gibi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmış olan ve bugün 70 ülkede kullanılan sistemde, ana safen damarını kapatmak için kullanılan damar yapıştırıcısı, minimal invaziv yaklaşım ile enjekte edildikten sonra sertleşme (skleroz) sürecine girerek vücut tarafından zamanla emilimi sağlanıyor.

Damar içi embolizasyon işleminde kullanılan sistem, günümüzde genç bireylerde dahi kendini göstermeye başlamış dolaşım bozukluğu temelli damar hastalıklarını tedavi etmek amacıyla hasarlı damardaki kan akışını durdurarak bu damarı dolaşım sistemi dışında bırakmaya yarıyor. Minimal invaziv yaklaşım ile enjekte edilen damar yapıştırıcısı, sertleşme (skleroz) sürecine girerek kusurlu damarı fiziksel olarak kapatmakla kanın, bacaktaki diğer sağlıklı damarlardan derhal yeniden yönlendirilmesini sağlıyor. Böylelikle bölgesel bir sinir blogu veya büyük hacimli anestezi gerektirmeden, lokal şekilde gerçekleştirilen bu tedavi sayesinde, herhangi bir ağrı kesici ilaç ya da rahatsız edici dış kompresyon materyalleri gerektirmeden günlük rutin yaşamına dönen hastaların iş, zaman ve maddi kayıpları en aza indirgenmiş oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED-RD GLOBAL Yönetim Kurulu Başkanı, bilim ve iş insanı Raşit Dinç, global embolizasyon ürünleri teknolojisine kattığı inovatif girişimler nedeniyle duyduğu mutluluğu aktararak, şunları kaydetti:

"CE sertifikalı vasküler kapatma ve embolizasyon ürünlerimizin her geçen gün daha çok hastaya ulaştırılması için dünya genelinde 70 ülkeye yayılan bayi ve tedarik zincirimiz ile inovatif buluşlarımıza, yatırımlarımıza, çalışmalarımıza ve üretimimize devam ediyoruz. Amerika Patent Kurumu'ndan tescilli olan ürünümüzü şimdi ise çok daha yeni ve daha önce hiç kullanılmamış bir teknoloji ile güncelleyerek üretiyoruz. Yeni bir tıbbi cihaz üretildikten sonra durmak doğru değil, üretilen ürünleri de günümüzün gelişen koşullarına göre yeni teknolojiler ile uyumlu hale getirmek gerekiyor. Geliştirdiğimiz tüm yeni teknolojileri dünya sağlığına ulaştırıyoruz."

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
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