Bilim Tohumları Rotasını Edirne'de tamamladı!

01.11.2019 11:30

iBayer ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın (TOG) çocuklara bilimi sevdirmek ve bilim insanı olma yönünde onları yüreklendirmek amacıyla birlikte yürüttüğü 'Bayer Genç Bilim Elçileri' projesinin gezici birimi "Bilim Tohumları Ekibi", bu yılki son rotasını Edirne Enez'de tamamladı.

Gönüllü Bilim Elçileri'nden oluşan ekip Edirne Enez'de çocuklarla, bilimin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu keşfetmelerini ve bilime merak duymalarını sağlayacak bir dizi eğlenceli etkinlik gerçekleştirdi. Projeye özel tasarlanan gezici araçla götürülen portatif masa, sandalye ve materyaller sayesinde gittikleri okullardaki çocuklarla birlikte eğlenceli bilimsel deneyler yapan gönüllü 'Bilim Elçileri; çocukları soru sormak için cesaretlendirmeyi ve onlara bilimin laboratuvar olmadan da hayatın her yerinde olabileceğini anlatmayı amaçlıyor.

2014'ten beri kırsal alandaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen Bilim Tohumları Ekibi'nin bu yılki rotasında Trabzon, Kayseri, Urfa, Batman, Kastamonu, Muğla, İzmir, Kars, Eskişehir ve Edirne yer aldı.

Kaynak: Bültenler