Bilim tırı yolculuğuna başladı
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Bilim tırı yolculuğuna başladı

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK - Haberler | Yerel

Bilim tırı yolculuğuna başladı "Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi" projesi kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklara;

Bilim tırı yolculuğuna başladı

BALIKESİR - "Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi" projesi kapsamında 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere birçok eğitimin verilebildiği Büyükşehir Belediyesi Bilim tırının ilk durağı Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bilim tırı yola çıktı. 8-15 yaş aralığındaki çocuklara; bilim ve teknoloji, robotik kodlama, 3D tasarım başta olmak üzere; çevre ve afet bilinci, su kullanımı, drama, satranç, müzik eğitimlerinin verileceği "Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi" projesi, Altıeylül İlçesi Halalca İlk ve Ortaokulu'ndan başladı.

Gençlerin geleceğe daha teknolojik donanımlarla hazırlanmaları, çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap veren ve yeteneklerinin farkına vararak geliştirmek için çalışan bireyler haline gelmeleri amacıyla yola çıkan Bilim tırıyla, merkezin imkanları kırsal mahallelerdeki okullara taşınarak öğrencilere bilimi sevdirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Genç İşadamları Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje 10 ay sürecek. Korona virüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Halalca İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerle buluşan "Mobil Robotik Kodlama ve 3D Tasarım Atölyesi" 10 ay boyunca 10 ilçede belirlenen kırsal mahalle okullarında okuyan binlerce öğrencinin ayağına bilimi götürecek.

Bilim tırı yolculuğuna başladı
Bilim tırı yolculuğuna başladı
Bilim tırı yolculuğuna başladı
Bilim tırı yolculuğuna başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TOKMAK

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