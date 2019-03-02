AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Urla'da Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisi projesini hayata geçireceklerini belirtti.

Urla Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılarak halka hitab eden Zeybekci, İzmir'deki yaşam kalitesi sorununu gidermek için titizlikle hazırladıkları "10 Numara İzmir" başlıklı projelerini tanıttı.

Odağında insanın olduğu bu projelerle mutlu bir İzmir hayalinin peşinde koştuklarını bildiren Zeybekci, projeler içinde Urla'nın önemli bir payının bulunduğuna işaret etti.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"En önemli projelerimiz arasında yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kampüs alanında dünyanın en cazip Bilim Teknoloji ve Yazılım Vadisini hayata geçireceğiz. Buraya da herkes metro ile gidecek. Emekli ve yaşlıların bakımına yönelik her türlü avantaja sahip ilimizde Uluslararası Geriatri Merkezini kuracağız. 4-5 yıldızlı otel sayısının en az iki katına ulaşmasını sağlayarak normal turistin yanında kongre turizmini de hareketlendireceğiz. Bayındır, Balçova, Bergama, Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Selçuk ilçelerimizdeki jeotermal kaynaklarımızı sağlık turizmine kazandıracağız. Tüm bu öncelikli çalışmalarımız ve yatırımcıya sağlayacağımız kolaylıklar, İzmir'i çekim merkezi haline getirecek ve onbinlerce insanımıza da iş imkanı sağlayacak."

AK Parti Urla Belediye Başkan adayı Adıgüzel Demirel ise konuşmasında hazırladıkları tüm projelerin bakanlıklardan onaylı ve bütçelerinin de hazır olduğunu vurguladı.

"Bizimkiler kuru muhalefet, vaat değil, onaylanmış, bütçeleri ayrılmış projeler" diyen Demirel, şöyle konuştu:

"İYTE bölgesinde yaklaşık olarak 30 bin işsize iş verecek bilişim serbest bölgesi kurulacak ve dolayısıyla Urla'da hiçbir genç işsiz kalmayacak. Zamanla kapasite 70 bin ve sonrasında 100 bine çıkacak. Bu projenin Türkiye'ye getirisi 11,5 milyar dolar olacak. Urla'ya piyango vurdu. İkramiye hazır ama bileti almak lazım. Biletin adı Adıgüzel Demirel."

Kaynak: AA