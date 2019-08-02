Bilim sayesinde fındık üretimi arttı

Türkiye'de üretilen fındığın en büyük kullanıcısı konumunda olan Ferrero tarafından gerçekleştirilen değerli tarım uygulamaları kapsamında 3 yıl önce dekarda 140 kilo verim alınan bahçeden bu yıl 300 kilo verim alındı.

Ferrero tarafından 5 yıl önce başlatılan Değerli Tarım Uygulamaları kapsamındaki Model Bahçelerden Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde Zühtü Topçuoğlu'na ait bahçede hasat etkinliği düzenlendi.

Normal şartlarda 100 kilogramın altında verimin alınabildiği bahçede gerçekleştirilen değerli tarım uygulamaları ile ilk yıl 140 kilosu çıkan üretim, daha sonra 250'ye, geçen yıl da 300 kiloya yükseldi. Bu yılki verimin ise dekar başına 300 kilonun üzerinde olması bekleniyor.

Değerli Tarım Uygulamaları'nın kurulan istasyonlarda katılımcılara aktarıldığı etkinlikte konuşan Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, Türk fındığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Türk fındığı bizim için bir tercih değil, vazgeçilemezdir. Fındık sektörüne yatırım yapmaya, değer zincirini sürdürmeye ve sürdürülebilir kılmaya yönelik çabalarımız artarak devam edecektir. Bu proje kapsamındaki iyi tarım, sosyal ve kaliteli üretim uygulamaları fındığın kullanımı ve ihracatı kadar önemlidir. Bizim burada göstermeye çalıştığımız, fındığa emek verdiğiniz, çalıştığınız zaman nasıl kaliteli ve karlı hale gelebildiğidir. Bunlar herkesin kazancını arttıracaktır. Söz konusu fındık olduğunda Türkiye ile aynı teknedeyiz. Fındık her iki taraf için de vazgeçilemezdir. Bunun için hep birlikte çaba göstermeliyiz. Biz desteklemeye devam edeceğiz."

Dünyada tüketici taleplerinin değiştiğine ve bilinçli tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde sürdürülebilirliğe dikkat ettiklerini de vurgulayan Bamsı Akın, "Gelecek 10-15 yılda Türkiye'nin fındıktaki yerini dolduracak hiçbir ülke yok. Ancak önemli olan, Türkiye'nin uluslararası fındık talebine uyumlu bir şekilde hareket edebilmesidir. Gıda sektörünün talebi sadece ürün kalite ve miktardan ibaret değil. Artık dünya izlenebilir, sertifikasyonu olan, kalite parametreleri takip edilen ürünler talep ediyor. İlaç ve gübre kullanımı kadar her safha izlenebilir olsun, etik üretim olsun, şirketler çocuk işçi konusuna çok duyarlı olunsun istiyor. Türkiye fındık piyasasının da bu beklentilere ayak uydurması gerekiyor" dedi.

Rakamlarla değerli tarım uygulamaları

Ferrero tarafından başlatılan Değerli Tarım Uygulamaları projesi kapsamında 2018 yılında 28 bin çiftçi, 90 bin çiftçi ziyareti gerçekleştirildi. 2019 da 32 bin çiftçi ve 100 bin ziyaret hedeflenirken son 3 yılda 11 bin 300 kadın çiftçi eğitildi. 4 bin civarında gence, profesyonel meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken konuların yer aldığı eğitimler verildi.

Yaklaşık yüzde 30 mevsimlik tarım işçilerini sağlayan çalışanlardan oluşan 100 civarında 'Dayıbaşı Eğitimi' yapılırken katılımcılara sertifikaları dağıtıldı. Son 2 yılda yaklaşık 15 bin anketle sosyal konularda durum tespiti yapılırken 500 civarında hizmet sağlayıcı eğitimi gerçekleştirildi ve sertifika verildi.

Sadece bu yıl için bine yakın hasat makinesi satışına öncülük edildi. Yaklaşık 90 hasat ve bahçe günü etkinlikleri gerçekleştirilmesi ve etkinliklere yaklaşık 6 bin çiftçinin katılması bekleniyor.

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden Ferrero, 55 ülkede faaliyet gösteriyor, ürünlerinin yüzde 50'sinden fazlasında fındık kullanarak Türk fındığının dünyaya tanıtılmasında elçilik görevi de üstleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA