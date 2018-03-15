Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Yerlileştirme Yürütme Kurulu Oluşturulmuştur"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sanayinin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazara entegre olarak geliştirilmesi, rekabet gücünü artıracak programların ortak akıl ile hayata geçirilmesi amacıyla Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulduğunu açıkladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sanayimizin ithalat bağımlılığının azaltılması, uluslararası pazara entegre olarak geliştirilmesi, rekabet gücünü artıracak programların ortak akıl ile hayata geçirilmesi amacıyla 2018/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu oluşturulmuştur" denildi.

Kurulun ilk toplantısını bugün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Başkanlığında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra ilgili bürokratların katılımları ile gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantıda, Yerlileştirme Ürün Programı kapsamındaki çalışmalar, odaklanılacak alanlar ve önümüzdeki dönem planlamasının değerlendirildiği bildirildi. - ANKARA