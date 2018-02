- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: " Türkiye dijital atılım stratejisinde hızla yol alacak"

İSTANBUL - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Siber orduların, caydırıcı bir güç haline geldiği günümüzde eğer yerli ve milli ordularımızı oluşturamazsak gerçek anlamda bir iddia ortaya koyamayız.O yüzden Türkiye dijital atılım stratejisinde hızla yol alacak bir an önce dijital dünyaya damgasını vuracaktır" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilim Sanayicileri Derneği'nin düzenlediği 'Türkiye'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü' raporu tanıtım toplantısında konuştu.

Her alanda yerli ve milli üretim hamlesini başlattıklarını söyleyen Bakan Özlü, "Çok kısa zamanda önemli mesafeler aldık. Afrin operasyonunda kahraman Mehmetçiğimizin kullandığı mühimmatların büyük bölümü yerli ve millidir. Sadece savunma sanayimizde değil ithal edilen pek çok aramalın üretim sürecini de artık yerlileştiriyoruz. Bundan sonra üretim odaklı ve esaslı bir yerlileştirme politikasını takip edeceğiz" diye konuştu.

"Yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesini sağlayacağız"

Bakan Özlü geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerlileştirme Yürütme Kurulu çalışmaları ile yurt içi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesinin sağlanacağını belirtti. Özlü,

"Yürürlüğe giren Yerlileştirme Yürütme Kurulu hükümet olarak bu anlamda attığımız önemli bir adımdır. Yurt içi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesini sağlayacağız. İkinci olarak orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin sanayi ve ihracatımız içindeki payını artıracağız" şeklinde konuştu.

Siber orduların artık caydırıcı bir güç haline geldiğinin altını çizen Bakan Özlü, "Dördüncü sanayi devrimi dalga dalga yayılırken bu devrimin gerçekleri olan bilgi, iletişim ve otomasyon dünyasından geri kalamayız. Dünyanın kuralları dijital yazılırken politika ve stratejilerimizi, dijital dünyanın kurallarına göre güncellemeliyiz. Siber orduların, caydırıcı bir güç haline geldiği günümüzde eğer yerli ve milli ordularımızı oluşturamazsak gerçek anlamda bir iddia ortaya koyamayız. O yüzden Türkiye dijital atılım stratejisinde hızla yol alacak bir an önce dijital dünyaya damgasını vuracaktır.Dijitalleşen dünyada artık algı operasyonları askeri operasyonların önüne geçmiş bulunuyor. Bu operasyonların ana üssü artık bilişim ve medyadır. Ortalara saçılan kirli bilgiler dijitalleşen dünyada hızla yayılmakta ve önlem alınmazsa gerçeğin yerine geçmektedir" dedi.

"FETÖ emellerine ulaşmak için sanal alemi kullandı"

FETÖ'nün emellerine ulaşmada medyada ve sanal alemi kullandığını dile getiren Özlü, "Bunun en çarpıcı örneğinin FETÖ ihanetinde yaşadık. FETÖ ihanet ağını medya ile genişletti. Hain emellerine ulaşmak için medyayı, sanal alemi ve teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullandı. Şükürler olsun ki çetenin hain girişimleri püskürtüldü. Fakat algı yönetimi psikolojik savaş silahı olarak kullanılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Türk askeri dünya yıkılsa masumun kanına girmez"

Sanal alemde Türkiye'ye karşı kara propaganda yapıldığını vurgulayan Özlü, "Tarihi boyunca masum tek bir insanın kanını dökmemiş, kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekatı'nda sivilleri katlettiği yönünde kara propagandalar yapılıyor. Kahraman askerlerimiz Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'e doğru ilerliyor ama içerisi de ve dışarıdaki bir kısım kendiniz bilmezler bazı münafıklar sanal ortamda montajlar yaparak askerlerimizin sivillere saldırdığını iddia ediyorlar. Bu klavye şovmenlerinin yatacak yerleri yoktur. Bu trol sürüsüne, hainlere diyoruz ki; 'Türk askeri dünya yıkılsa masumun, sivilin, kadının, çocuğun ve yaşlının kanına girmez, kendi canını verir ama masuma asla dokunmaz.'O yüzden gerçeğe sahip çıkıp doğru olanı hep birlikte yönetmezsek, birileri bu gücü ihanetleri için yönetecektir. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Bu kirli tezgahla mücadele edelim"

Bakan Özlü, bilişimcilere kara propaganda ile mücadelede birlik çağrısında bulundu. Özlü, "Sizler gibi Türkiye'nin önde gelen bilişimcilerine, dijital liderlerine sesleniyorum; 'Bu kara propaganda ile bu kirli tezgahla mücadele edelim. Türkiye'nin haklı duruşunu elinizdeki tüm teknolojik imkanları kullanarak dünyaya duyurmalıyız. Bilgi ve iletişim sektörünün büyütülmesi, ilgili sektörlerde artı değer oluşturulması ekonomik açıdan paha biçilemez değerdedir. Diğer taraftan bilgi ve iletişim sektörümüzün büyüyüp güçlenmesinin bizim için güvenlik meselesi olduğunu da unutmamamız gerekiyor" dedi.

"Bilişime ve dijitalleşmeye sadece ekonomi penceresinden bakamayız"

Bilişime ve dijitalleşmeye sadece ekonomi penceresinden bakılmaması gerektiğini belirten Özlü, "Bilgi ve iletişim sektörümüz büyüdükçe bu alanlardaki yerlilik oranımız arttıkça milli güvenliğimiz daha da pekişecektir. Çağımızın dinamosu bilgi ve iletişim sektörüdür. Bu sektörlerin ekonomimiz, sanayimiz ve üretimimiz için oluşturduğu katma değer çok büyük. Unutmayalım ki ekonomi güven ister, istikrar ister, sağlam duruş ister bunların hepsi başı dik kendi kaynaklarından besleneni zamanın ruhunu anlayan ve ona göre pozisyon alan bir Türkiye'yle mümkündür" ifadelerini kullandı.