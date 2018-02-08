Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Manisa'da Açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlı olduklarını belirterek, "Ülkemiz komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara rağmen, asla içe kapanmadan her zaman hedeflerini büyüterek, vizyonunu genişleterek yoluna devam edecektir." dedi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışına katılan Özlü, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına katkıda bulunan her fabrika ve girişimin son derece önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil, dünya için de bir çekim merkezi haline geldiğini vurgulayan Özlü, "Son yıllarda elde ettiğimiz büyük ekonomik başarı, büyüme oranımızdaki istikrar ve ihracatımızdaki artış, Türkiye'yi herkes için güvenli, yatırım yapılan, stratejik bir ülke konumuna getirmiştir.

Türkiye bundan sonra da tüm sektörleriyle birlikte büyümeye devam edecektir." diye konuştu.

Mitsubishi Electric'in bu yatırımının, Türk ekonomisine ve siyasi istikrara duyulan güvenin de göstergesi olduğuna dikkati çeken Özlü, "Biz hükümet ve millet olarak, Türkiye'nin ekonomik hedeflerini büyütmeye kararlıyız. Ülkemiz komşu coğrafyalarımızdaki istikrarsızlıklara rağmen, asla içe kapanmadan, her zaman hedeflerini büyüterek, vizyonunu genişleterek yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Japonya ile iş birliği

Japonya'nın ev sahipliğinde 2 yıl önce Kyoto'da düzenlenen "Toplumda Bilim ve Teknoloji Forumu"na Türkiye'yi temsilen katıldığını anımsatan Özlü, şöyle devam etti:

"İnsanlık, hızlı bir dönüşümden geçerek bugün 'Toplum 5.0' olarak adlandırılan 'Akıllı Toplum' aşamasına ulaşmıştır.

Bu aşamada, iki dost ülke ve stratejik ortak olarak Türkiye ve Japonya'nın bilim, teknoloji ve sanayi alanında daha yoğun iş birliği geliştirmeleri her zamankinden daha da önemlidir.

Japonya, Asya-Pasifik bölgesindeki en önemli ekonomik ortaklarımızdandır. Ticaret hacmimizi, ülkelerimizin ekonomik büyüklüğüyle orantılı rakamlara ulaştırmamız, yakın gelecekte ticaretimizi aşamalı olarak 5-10 katına çıkarmamız ortak menfaatimiz gereğidir.

Japon firmalarını, üç kıta arasında bir ticari merkez niteliği taşıyan, bölgesinin en dinamik ekonomisine sahip olan ülkemizde, bölgesel ofislerini açmaya ve 2023 hedefleri kapsamındaki büyük altyapı projelerimize katılmaya davet ediyoruz."

Bakan Özlü, hayata geçirmeyi hedefledikleri Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin, tüm dünyadan başarılı öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getirecek bilim merkezi olacağını aktararak, "Üniversitenin bir an önce hayata geçirilmesi ortak hedefimizdir. Dostluk temelleri üzerinde yükselen ticari, kültürel ve siyasi ilişkilerimizin, bundan sonra da artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

Özlü, konuşmasının ardından, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) Başkanı Arda Ermut, Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve Üst Yöneticisi Masaki Sakuyama ve diğer şirket yöneticileri ile tesisin açılış kurdelesini kesti.

Bakan Özlü ve beraberindeki heyet, açılış öncesinde işçilerle yemek yedi. Daha sonra fabrikayı gezen Bakan Özlü'ye plaket takdim edildi.