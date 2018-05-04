Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Gençlerle Bir Araya Geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Gençlik Festivaline katıldı.

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, İstanbul Gençlik Festivali kapsamında düzenlenen söyleşiye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt'un yanı sıra çok sayıda genç katıldı.

Söyleşide gençlerle bir araya gelen Bakan Özlü, "Antarktika'ya bir bilim üssü kuruyoruz. Türkiye sadece Afrin'de güvenlik sebebiyle bir operasyon yürütmüyor, sessiz sedasız Antarktika'da da bir operasyon yürütüyoruz. Nisan ayı içerisinde 28 kişilik bir ekibi Antarktika'ya gönderdik. Türkiye'nin kuracağı bilim üssünün ön hazırlık çalışmalarını yaptılar, bilimsel araştırmalar yaptılar. Gelecek yıl üçüncü seferimizi Antarktika'ya düzenleyeceğiz, Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü olacak. Bundaki amacımız, Türkiye'nin Antarktika üzerinde söz sahibi olan 29 danışman ülkeden sonra 30. ülke olmaktır. İnşallah gelecek yıl seferimizi tamamladığımızda danışman ülke statüsüne geçecek" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin yerli otomobili konusundaki gelişmelere de değinen Bakan Özlü, "Türkiye'nin yerli ve milli otomobil projesini yürütüyoruz. Aslında bu proje bir teknoloji projesidir. Sadece bir marka oluşturma projesi değil bir teknoloji projesidir. Bu proje de iyi gidiyor. Önümüzdeki günlerde 11 Mayıs'ta Türkiye'nin otomobili projesinin şirket sözleşmesini Cumhurbaşkanımızın da katılacağı imza töreninde yapacağız. İnşallah bütün illerde bilim ve proje merkezleri kuracağız. Türkiye'de şu anda 77 tane teknoparkımız var. Hem küçük şirketler hem büyük şirketler bir ekosistem içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

Gençlere güvenip inandıklarını vurgulayan Bakan Özlü, "Sizin doğduğunuz 90'lı yıllar internetin yaygın olduğu dönemlerdir. Artık sizler yapay zekayı konuşuyorsunuz. Yapay zekanın algoritmasının, kodlamanın, yazılımın, robotların var olduğu bir dönemde yaşıyorsunuz. Biz sizin kuşağınızdan çok umutluyuz. Beklentimiz çok yüksek. Türkiye bir sıçrama yapacaksa, sizin sayenizde yapacaktır. Bizim petrolümüz yok, doğalgazımız yok, yeraltı kaynaklarımız çok zengin değil ama Türkiye'nin 30 milyona yakın genç nüfusu var. Türkiye'nin petrolü sizlersiniz. Sizlerin sayesinde Türkiye bir sıçrama yapacak. Sizlere son derece güveniyoruz ve inanıyoruz" ifadelerini kullanarak, gençlerden olan beklentisini dile getirdi. - İSTANBUL