Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 Sanayi Sitemizin 135'inin Şehir İçerisinde...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 Sanayi Sitemizin 135'inin Şehir İçerisinde...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 sanayi sitemizin 135'inin şehir içerisinde kaldığını ve bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik"ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın toplantısı düzenledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 sanayi sitemizin 135'inin şehir içerisinde kaldığını ve bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik"

ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın toplantısı düzenledi.