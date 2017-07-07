Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 Sanayi Sitemizin 135'inin Şehir İçerisinde...
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 sanayi sitemizin 135'inin şehir içerisinde kaldığını ve bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik"ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın toplantısı düzenledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "858 sanayi sitemizin 135'inin şehir içerisinde kaldığını ve bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik"
ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, basın toplantısı düzenledi.