Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz" dedi.

Bakan Özlü, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Özlü, araştırma, geliştirme, tasarım, teknolojiye yaptıkları yatırım sonucunda patent ve marksa sayılarının arttığına dikkat çekerek, "Toplam patent sayımız 65 bine, marka sayımız 925 bine, toplam coğrafi işaret sayımız ise 303'e ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

2017'de Organize Sanayi Bölgeleri içinde teknik kolejler kurmaya başladıklarını aktaran Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz. Üretim Reform Paketi kapsamında 10 ilde 11 Sanayi Sitesi'nin taşınması çalışmaları devam ediyor. 2018 yılında da bu sürece devam edeceğiz" dedi.

Özlü, şunları kaydetti:

"2017 yılında 274 bin KOBİ'ye 6.7 milyar lira kredi verdik. Ayrıca genç girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ'lerimizin markalaşması, ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB bütçesine ayırdığımız kaynağı geçen yıla göre yüzde 60 artırdık, 1.7 milyar liraya çıkardık."

Özelleştirme İdaresi bünyesinde TTK'ya ait maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin çalışma olmadığını belirten Özlü, "Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun ruhsat sahibi olduğu 600 milyon ton rezervin bulunduğu sahada santral kurulmasına ilişkin bir çalışma veya hazırlığı yoktur" diye konuştu. - ANKARA