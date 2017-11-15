IHAAW123859-GEN/15-11-2017



- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Kamuoyunda şöyle bir anlayış hakim. Sanki serbestti yasak getiriyorduk. Biz bakanlık olarak bu yasağı kaldırmak istiyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde cam filmi yasağıyla ilgili teknik bir çalışma yapıyoruz" dedi. 15.11.2017 12: 38: 59 TSI

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