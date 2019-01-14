Bilim Merkezi Ve Kâğıt Müzesi'nde Yarıyıl Etkinlikleri Başlıyor

Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi, okulların yarıyıl tatiline(sömestr) girdiği 15 günlük süreçte de faaliyetlerine devam ediyor. Yarıyıl tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Bilim Merkezi ve Kâğıt Müzesi'ndeki etkinlik programları belli oldu.

BİLİM MERKEZİ KIŞ AKADEMİLERİ

Bilim Merkezi eğitim öğretim döneminde yapılan atölye ve etkinliklerle çocuklara bilimi sevdiriyor ve eğlenirken eğitiyor. Yarıyıl tatili döneminde de devam edilecek etkinliklerde Bilim Atölyeleri Kış Akademisi, Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi ana başlıkları altında birçok farklı atölye ve eğitim programı gerçekleştirilecek.

KAYITLAR 15 OCAK'DA BAŞLIYOR

''Bilim Atölyeleri Kış Akademisi'' programlarına 6-13 yaş aralığındaki çocuklar, ''Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Kış Akademisi'' programlarına ise 7-13 yaş aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilecek. Programlara kayıt işlemleri online olarak, 15 Ocak Salı günü 10.00'dan itibaren www.kocaelibilimmerkezi.com adresinden yapılabilecek.

SEKA KÂĞIT MÜZESİ KIŞ ETKİNLİKLERİ

Kâğıt Müzesi de kış etkinlikleri çerçevesinde; Ahşap, Keçe, Origami ve Makedo gibi birbirinden eğlenceli birçok atölye ile yarıyıl tatilinde hizmet verecek. ''Kâğıt Müzesi Kış Etkinlikleri'' programlarına 4 ile 70 yaş aralığındaki herkes katılım sağlayabilecek. Programlara kayıt işlemleri aynı bilim Merkezin'de olduğu gibi online olarak, 15 Ocak Salı günü 10.15'den itibaren www.sekagitmuzesi.com adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Bültenler