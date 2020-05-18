Bilim Merkezi ve gönüllü vatandaşlardan 5 bin siperlik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, bu güne kadar 5 bin adet siperlik üreterek dağıtımını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi, bu güne kadar 5 bin adet siperlik üreterek dağıtımını gerçekleştirdi.

Ülke genelinde korona virüse (Covid-19) karşı mücadele devam ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu Gönüllüleri evlerindeki yazıcılar ile siperlik üretmeye hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda sürecinin başından itibaren 5 bin siperlik üretimi gerçekleştiren Kocaeli Bilim Merkezi ve 3 Boyutlu Destek Platformu gönüllüleri, üretilen siperlikleri sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ulaştırdı. Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvar'ında eğitim amaçlı kullanılan üç boyutlu(3D) yazıcılar korana virüs (Covid-19) sürecinde siperlik üretimi için kullanıldı.

Bunun yanı sıra 3 Boyutlu Destek Platformunda yer alan gönüllü vatandaşlarımız Kocaeli Bilim Merkezi tarafından karşılanan filament desteği ile evlerindeki 3 boyutlu yazıcıları siperlik üretimi için kullandı ve üretiminin büyük bir bölümünü oluşturdu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA