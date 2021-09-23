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Bilim Merkezi'ne kabul sınavları devam ediyor

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Bilim Merkezi'ne kabul sınavları devam ediyor

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıkları kapsamında kurum kabul sınavlarını gerçekleştiriyor.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hazırlıkları kapsamında kurum kabul sınavlarını gerçekleştiriyor. 20-26 Eylül tarihleri arasında devam eden sınavlar, ilk ve orta öğretim öğrencileri için uygulanıyor.

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ne her yıl yüzlerce öğrenci başvuru yapıyor. Merkezin uyguladığı kuruma kabul sınavları ise öğrencilerin okul başarısını değil; anlama, kavrama ve düşünme kapasitesini ölçmeye yönelik oluyor. Sınavlar, yalnızca ilk ve orta öğretim kademesindeki öğrenciler için uygulanıyor. Üstün zekalı olduğu yetkili kurumlarca onaylanmış öğrenciler ise belgelerini merkeze ibraz etmeleri halinde sınavsız kayıt imkanına sahip oluyor. Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında sadece kimliklerini bulundurması yeterli oluyor. Sınav boyunca ihtiyaç duyacakları malzemelerse merkez tarafından temin ediliyor.

Esnek Sınav Sistemi

2021-2022 eğitim öğretim yılı için düzenlenen sınavlara bin 750 öğrenci başvurdu. Yaklaşık 600 öğrencinin kuruma kayıt olmaya hak kazanacağı sınav, 20-26 Eylül tarihleri arasında her gün 4 seans düzenleniyor. Öğrenciler, sınav başvurularını merkezin internet sitesi üzerinden tamamladı ve sınava girmek istedikleri tarih ve seansı yine aynı site üzerinden belirledi.

Pandemi kurallarına uyuluyor

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen sınavlarda pandemi kurallarına da harfiyen uyuluyor. Öğrenciler binaya ateş ölçümü yapılarak alınıyor, aralarında mesafe bulunan sıralara oturuyor ve binada bulundukları sürece maske takmaları zorunlu tutuluyor.

Sınav sonuçları

Sınavlarda başarılı olan öğrencilere sonuçları SMS yoluyla bildirilecek. Öğrenciler bildirimi aldıktan sonra merkezin internet sitesine girerek ders seçme işlemine kolayca tamamlayabilecekler. - İSTANBUL

Bilim Merkezi'ne kabul sınavları devam ediyor

Bilim Merkezi'ne kabul sınavları devam ediyor

Bilim Merkezi'ne kabul sınavları devam ediyor

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