Bilim Merkezi'nde 'Bilim Kampları' başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilim kampları tanışma ve drama etkinliği ile faaliyetlerine başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilim kampları tanışma ve drama etkinliği ile faaliyetlerine başladı.

Pandemi ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin ardından eğitim-öğretim ile sosyal kültürel ve spor faaliyetlerine hız veren Büyükşehir Belediyesi'nde bilim de ihmal edilmiyor. Özellikle çocuk ve gençlerin merakını gidermeye, onların bilimsel bilgileri öğrenmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan büyükşehir belediyesi bünyesindeki Bilim Merkezi'nde faaliyetlerine başlayan bilim kampı etkinlikleri ile çocuklar şenlendi. Türkiye'deki, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli 6 bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi'nde başlayan bilim kampları, birbirinden ilgi çekici ve güzel konu başlıkları ile meraklılarını eğitirken, aynı zamanda da eğlendiriyor. 6-7 Temmuz tarihlerinde birinci dönemi başlayan kampların ikinci dönemi 8-9 Temmuz, üçüncü dönemi 13-14 Temmuz, dördüncü dönemi 27-28 Temmuz ve beşinci dönemi de 29-30 Temmuz tarihleri olarak belirlendi. İki gün boyunca 10: 00-16: 00 saatleri arasında Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim kamplarında katılımcılar bilimin eğlenceli hali ile tanışıyor, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyor. 15'er kişilik katılımcı sayısı ile sınırlı tutulan ve 6 Temmuz'da tanışma, drama ile başlayan etkinlikler içerisinde, 'organik krem yapıyoruz, canlılar dünyasına yolculuk, ahşap atölyesi, tasarımına renk kat, güneş gözlemi, sihirli lamba, atık malzeme atölyesi, yüzük oyunu, kağıt devreler ve oryantrik' gibi birbirinden ilginç ve eğlenceli konu başlıkları yer alıyor.

Katılım ücretinin 60 TL olduğu bilim kamplarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 352 222 45 67-0 352 222 89 01 nolu telefon numaralarını araması, kayseribilimmerkezi.com adresini ziyaret etmesi veya sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı