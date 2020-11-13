Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor

13.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:30

Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor Eczanelerde Bulgar vatandaşlar 'aspirin' kuyruğu oluşturuyor Bilinçsiz kullanılan aspirinin ölümcül olabileceğinin açıklanmasına rağmen, Bulgaristan vatandaşları, aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla alışverişe gedikleri...

Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor

Eczanelerde Bulgar vatandaşlar 'aspirin' kuyruğu oluşturuyor

EDİRNE - Bilinçsiz kullanılan aspirinin ölümcül olabileceğinin açıklanmasına rağmen, Bulgaristan vatandaşları, aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasıyla alışverişe gedikleri Edirne'de bu kez sabahın ilk ışıklarıyla eczanelere akın edip 10'larca kutu aspirin aldı.

Aspirinin korona virüs salgınını önlediği iddiasını duyan Bulgaristan vatandaşları, pazar alışverişlerinin yanı sıra sağlık harcamalarını da Edirne'den yapmaya başladı. Birçok doktorun 'aspirin ölümcül hastalıklara neden olabilir' açıklamasına rağmen Bulgar vatandaşlar Edirne'de eczanelerde aspirin bırakmadı.

"10'ar 5'er kutu alıyorlar"

Bulgaristan vatandaşlarının coraspin ve aspirin satışlarında patlama yaptığını söyleyen Edirneli Eczacı Umut Öz, önceki zamanlarda bu kadar satış yapmadıklarını belirtti. Bulgaristan vatandaşlarının Edirne halkından daha fazla coraspin ve aspirin aldığına dikkat çeken Öz, gelen kişi 10'ar 5'er kutu alıyor. Arkası hiç kesilmedi halen satmaktayız. Coraspin ve aspirinin yanı sıra grip ilaçlarını da Edirne'den alıyorlar" dedi. Bir diğer eczacı Sevil Özçelik de, "Bilinçli kullanılmadığı zaman her şeyin olduğu gibi aspirinin de zararı vardı" açıklamasında bulundu

Eczaneler Bulgarca yazılarla donatıldı

Edirne'de eczanelerin birçoğu camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Korona virüs tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü. Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği tarafından Bulgarca hazırlanan korona virüs tedbirlerini içeren afişlerde kent merkezinde eczanelere dağıtılıyor.

Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor
Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor
Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor
Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

İlgili Haberler

Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor
Samsun'da filyasyon ekibi, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını sürdürüyor
'Covid-19 pandemi değil': Bazı bilim insanları koronavirüsün pandemi değil sindemi olduğunu söylüyor
'Covid-19 pandemi değil': Bazı bilim insanları koronavirüsün pandemi değil sindemi olduğunu söylüyor
Son dakika... Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
Son dakika... Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Haydar Akar İlham Aliyev Vladimir Putin Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder İlker Aksum Timur Selçuk
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Domagoj Vida Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Daha Fazla Türk Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bilim kurulunun uyarılarına rağmen komşu vazgeçmiyor - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 13:34:12. #1.15#
title