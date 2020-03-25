"Bilim Kurulunun önerisiyle evde eğitim sürecini 30 Nisan'a kadar uzatılması kararını aldık"
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Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel

"Bilim Kurulunun önerisiyle evde eğitim sürecini 30 Nisan'a kadar uzatılması kararını aldık"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu" dedi.

25.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:15

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yeni tip korona virüsün (Covid-19) eğitim üzerindeki etkilerini açıklayan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar uzatılacağını açıkladı.

"Bizim için çocuklarımızın sağlığı önce geliyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kuruluyla birlikte konunun etraflıca ele alındığını belirterek, "Biz, yaklaşık bir saat önce Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir toplantıya başladık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Bilim Kurulumuzla beraber meselenin etraflıca tartışmasını yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda MEB olarak meseleye nasıl baktığımızı ve ne tür bir beklenti içinde olduğumuzu da paylaşma fırsatımız oldu. Mesele dünya tarihinde ilk kez karşılaştığımız bir problem. Milli Eğitim Bakanlığı olarak meseleye tamamen pedagojik olarak bakıyoruz. Ama bizim için öncelikle çocuklarımızın sağlığı geliyor. Çocuklarımızın; fiziksel, ruhsal sağlığı öncelikle ele alınması gereken hususlardan. Eğitimsel olarak ortaya çıkan ihtiyaçları da dünyadaki bütün ülkeleri günlük izleyerek tespit etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız"

TRT EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerle öğrencilere ulaşıldığını hatırlatan Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde test haftasının bittiğini ve içeriklerin zenginleştirileceğini aktararak "Milli Eğitim Bakanlığı, televizyon yardımıyla uzaktan eğitime başladı. Bu hafta bizim test haftamızdı. Önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimlerine devam edeceğiz. Bu uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içinde de yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı da Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili. Çalışmalara baktığımızda; eğitimde elbette kayıplar, eksikler olacaktır. Bütün vatandaşların, anne babaların müsterih olmasını isterim. Çocuklarımızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi konusunda her türlü senaryoya hazırız. Hiçbir şekilde eksik bırakmadan bu maraton koşusunu yürüteceğiz" ifadeleriyle açıkladı.

"30 Nisan'a kadar okulların tatil olmasına karar verildi"

Koronavirüs Bilim Kurulu'yla ortaklaşa alınan karar sonrası uzaktan eğitim sürecinin uzayacağını açıklayan Selçuk, "Bilim kurulunun da önerisiyle önümüzdeki evde eğitim sürecini bir müddet daha uzatacağız. ve 30 Nisan tarihi burada ortaklaşa bir kararla ortaya konuldu. 30 Nisan'a kadar okulların tatil olması ve uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu. Bizim hazırlığımız olduğu için daha da çalışmaları zenginleştirerek gereken ihtiyacı karşılaşacağız. Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili diğer mevzuat meselesi, ihtiyaçlar, sınavlar gibi hususlarla ilgili de zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme ve bazı hususları paylaşma durumumuzda olacak" diye konuştu.

"Çocukların ruhsal sağlığı da çok önemli"

Evde kalarak uzaktan eğitime katılan öğrencilerin ruhsal sağlığının önemine de dikkat çeken Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın sağlığı bakımından anne ve babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım. Sadece fiziksel sağlık değil, onların ruhsal sağlığı da çok önemli. O nedenle televizyon yoluyla ulaşmaya çalıştığımız içeriklerde giderek bütün boyutları dikkate alan çalışmalarımız artacak" dedi.

Özel okulların velilere ödeme yapmadıkları için mesaj göndermesinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, "Bugün dünyada 1.5 milyara yakın öğrenci evde ve okullar kapandı. Bizim bütün velilerimize özel veya resmi okullarımız da öğrencisi olan bütün velilerimize önerimiz. Bu konu uzun soluklu bir konu ve telafisi yapılacak olan bir husus, özel okullarla ilgili temsilcilerle, derneklerle görüştüğümüzde de gündeme geldi. Muhakkak suretle, şimdi yapılmayan herhangi bir eğitim hizmeti, tamamlanacağı ve telafi edileceği için bu konuda bir problem çıkacağını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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