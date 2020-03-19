Bilim Kurulundan restoranlara '1 metre' uyarısı
Koronavirüs Bilim Kurulu,enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı.
19.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:03
Koronavirüs Bilim Kurulu,enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı.
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Kaynak: Dunya.com