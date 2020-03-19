Bilim Kurulundan restoranlara '1 metre' uyarısı Koronavirüs Bilim Kurulu,enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu,enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için restoranlarda masalar arasındaki mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı. Kaynak: Dunya.com