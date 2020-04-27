Bilim Kurulu Üyesinden Süper Lig Açıklaması! Nasıl Oynanabilir? Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurululan ve pandemi sırasında tavsiye kararlar almak üzere toplanan uzmanlardan oluşan Bilim Kurulu, bugüne kadar işlevini başarıyla yerine getirmişti.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurululan ve pandemi sırasında tavsiye kararlar almak üzere toplanan uzmanlardan oluşan Bilim Kurulu, bugüne kadar işlevini başarıyla yerine getirmişti. Bilim Kurulu üyeleri ise zaman zaman mikrofonlara konuşarak, akıllardaki önemli sorulara cevap veriyorlardı. Bu sefer bilim kurulu üyesinden Süper Lig açıklaması geldi.

Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, Süper Lig'in son sekiz haftası ile ilgili net tarihin kısa süre içerisinde belirleneceğini duyururken, maçların bir ya da iki merkezde oynanacağını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, sezonun kalanının haziran ayının ikinci haftasından itibaren seyircisiz ve deplasmanlı olarak oynanacağını söylemişti. Yardımcı, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için de UEFA'nın 27 Mayıs'ta nihai kararını vereceğini belirtmişti.

Süper Lig nasıl oynanabilir?

Salgının seyrini henüz bilemediklerini kaydeden Kara şunları söyledi: "Bu, bizim kurallara ve önerilere ne kadar uyduğumuzla ilgili. Liglerin yeniden başlaması için önümüzdeki yedi-10 günlük süreç bize fikir verecek. Sonrasında bölgesel verilere bakıp rahatlama işlemleri başlayacaktır. Ama liglerin açılıp oynanması konusunda karar vermemiz ve kesin bir şey söylemek için yedi-10 günlük süreye ihtiyacımız var."

Stada seyirci alınması durumunda ise şu önlemlerin alınması gerektiği belirtildi: "Futbolun, basketbolun, voleybolun keyfi seyirci ile öncelikle bunu söylemek isterim. Ama eğer stada gidilecekse bazı şartları sağlamalıyız. Evet, futbolcuları korumalıyız. Ama sonra seyircileri de korumamız lazım. ya seyircisiz oynanacaksa kimse olmayacak. Futbolcular hariç, teknik direktör, teknik ekibi, malzemeci, sağlık ekibi ve masör dışında kimse olmayacak. Yönetici dahi gelmeyecek."

Açıklamalarına devam eden Kara: "Statta lavoba, giriş-çıkış kapın uygunsa, kişileri tek tek içeri alabiliyorsan yani bu altyapın varsa statta 1-3 bin kişi arasında seyirci olabilir. Ama en ufak birisinde bile eksik olursa zincir kırılır. Aldığın tüm önlemler boşa gider. Hepsi aksar."