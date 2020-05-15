Bilim Kurulu Üyesinden Sevindiren Açıklama
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Bilim Kurulu Üyesinden Sevindiren Açıklama

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte virüsün bulaşma hızını düşebileceğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesinden Sevindiren Açıklama
15.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:47

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte virüsün bulaşma hızını düşebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Hava Sıcaklığı Açıklaması

Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Sıcaklığın artması, nemin azalması ve güneş ışığındaki ultraviyole virüsün bulaşmasını zorlaştıracaktır. Yine D vitamini sentezimiz artacak, bu da bağışıklık sistemimizi daha da güçlü kılacaktır" dedi.

Özlü açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"Ancak sıcak hava da sağlığımız için bazı riskler taşımakta. Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havalardan çok daha fazla etkilenebilmekte. Sıcak ve güneş çarpmaları yaşanabilir."

Hemen aşağıdan Tevfik Özlü'nün paylaştığı videoyu izleyebilirsiniz.

Koronavirüs Son Durum

14 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 144.749 oldu. Toplam can kaybı ise 4.007'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, toplam iyileşen hasta sayısı ise 104.030 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 508 olduğu duyuruldu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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