Bilim Kurulu Üyesinden Kritik Açıklama Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarafından yapılan kritik açıklamalar.

Bilim Kurulu Üyesi: Hiçbirimiz Güvende Değiliz

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada iki gündür günlük olgu sayısında artış olduğunu belirtti. Özlü yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. "Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük" gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor. Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım. 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."

İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. "Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük" gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor. 1

— Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) June 13, 2020

Koronavirüs Vaka Sayısı Kaç Oldu?

13 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 176.677 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.792'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 684, toplam entübe hasta sayısının ise 284 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 150.087 olarak açıklandı.

Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/0sNQsJTIQJ

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2020