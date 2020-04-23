Bilim Kurulu Üyesinden Dikkat Çeken Açıklama
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Sağlık Bakanlığı, Serap Şimşek, Koronavirüs, Teknoloji, Haber

Bilim Kurulu Üyesinden Dikkat Çeken Açıklama

Koronavirüs salgınının ne zaman biteceği, hayatın ne zaman normale döneceği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof.

23.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:26
Bilim Kurulu Üyesinden Dikkat Çeken Açıklama

Koronavirüs salgınının ne zaman biteceği, hayatın ne zaman normale döneceği ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tartışmalara cevap olabilecek bir açıklamada bulundu.

Yavuz, toplumun %60'ı enfekte olana kadar virüsün yayılma potansiyelinin olduğunu, virüse karşı bir aşı bulunana kadar 1-2 yıl süreyle salgını kontrol altına almak için belirli ölçülerde tedbirlere devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin, koronavirüsü vaka sayılarını açıklarken Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen tanı kodlarından birisini kullanmadığı ve bu durumun vaka ve ölü sayılarını eksik gösterdiği yönünde de tartışmalar devam ediyor.

Türk Toraks Derneği, İstanbul'da ölü sayısında son beş yıla kıyasla ciddi oranda artış gözlendiğini ifade ederken, ölüm nedenlerinin açıklanmadığı belirtti. Ölüm, vaka sayıları ve nedenlerine ilişkin devam eden tartışmalar, TBMM gündeminde görüşülmeye başlandı.

"Toplumun %60'ı Enfekte Olana Kadar Koronavirüsü Salgını için Bitti Diyemeyiz"

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz yaptığı açıklamada, ölüm ve vaka sayılarına ve bu sayıların nasıl tespit edildiği ile ilgili bilgiler de verdi. Dünya genelinde koronavirüs ölüm ve vaka sayılarının kesin tanı almış hastalar üzerinden yapıldığını belirten Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından iki tane uluslararası kod paylaşıldığını, kodlardan bir tanesinin test sonucu pozitif çıkan kişiler için kullanıldığını, ikinci kodun ise test sonucu negatif çıksa dahi, klinik bulgular açısından şüpheli olan hastalar için kullanıldığını ifade etti. Tüm dünyanın, vaka ve ölüm sayılarını açıklarken ilk kodu baz aldığını yani kesin tanısı konmuş hastalar üzerinden ölüm ve vaka sayılarının açıklandığını sözlerine ekleyen Yavuz, Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs testi pozitif çıkan, kesin tanı almış kişilerin sayılarını istediğini belirtti. Yaptığı açıklamada özellikle koronavirüsü önlemlerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, toplumun %60'ı enfekte olana kadar salgının yayılmaya devam edebileceğini belirtti.

Kaynak: Tamindir

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