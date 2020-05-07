Bilim Kurulu Üyesinden AVM Açıklaması

Zorunlu bir durum olursa giderim ama zorunlu durum olmadıkça, yapay havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim diyen Tevfik Özlü açıklamasında şunları

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, AVM'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi: Yapay Havalandırmalı Mekanlara Gitmem

Zorunlu bir durum olursa giderim ama zorunlu durum olmadıkça, yapay havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim diyen Tevfik Özlü açıklamasında şunları söyledi:

"AVM'lerin durumunu Sağlık Bakanımız açıkladı. Zaten idari bir kapatılma kararı olmadığın söyledi. Kendileri bir karar almışlar şimdi yeniden başlama kararı alıyorlar. Eskisi gibi bir AVM hareketliliği sanıyorum olmayacak. Restoranlar, kafeler, oyun yerleri gibi yerler yine kapalı olacak.

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten o günler çalışmayacak. Eski cazibesi olmayacağını düşünüyorum. Halkımız da risklerin farkında. Zorunlu olmadıkça oraları tercih edeceklerini düşünmüyorum.

AVM'lerdeki riski daha kolay yönetebilirsiniz. AVM'lere giriş çıkışlar kontrollü olabilir, belli sayıda kişi alınabilir. Ortak kullanım alanlarının açılmaması önemli. Bu tür tedbirler ile AVM'lerdeki riskleri kontrol etmek mümkün olabilir. AVM'ler profesyonel yönetilen yerler. İstedikleri takdirde bu tür uygulamaları yapabilirler.

Alışveriş artık keyif alışverişi olmamalı. Minimal zamanda ihtiyaç listesi ile hemen alıp çıkması daha doğru olacaktır. Eski günlerde olduğu gibi mağazalar arasında dolaşmak iyi bir tercih olmayacaktır."

Koronavirüste Son Durum

6 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 131.744 oldu. Toplam can kaybı ise 3.584'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.278, toplam iyileşen hasta sayısı ise 78.202 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 669 olduğu duyuruldu.