Bilim Kurulu Üyesinden AVM Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu Üyesinden AVM Açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden AVM Açıklaması
07.05.2020 17:44 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:44

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, AVM'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi: Yapay Havalandırmalı Mekanlara Gitmem

Zorunlu bir durum olursa giderim ama zorunlu durum olmadıkça, yapay havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim diyen Tevfik Özlü açıklamasında şunları

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, AVM'ler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi: Yapay Havalandırmalı Mekanlara Gitmem

Zorunlu bir durum olursa giderim ama zorunlu durum olmadıkça, yapay havalandırmanın olduğu mekanlara gitmemeyi tercih ederim diyen Tevfik Özlü açıklamasında şunları söyledi:

"AVM'lerin durumunu Sağlık Bakanımız açıkladı. Zaten idari bir kapatılma kararı olmadığın söyledi. Kendileri bir karar almışlar şimdi yeniden başlama kararı alıyorlar. Eskisi gibi bir AVM hareketliliği sanıyorum olmayacak. Restoranlar, kafeler, oyun yerleri gibi yerler yine kapalı olacak.

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olduğu için zaten o günler çalışmayacak. Eski cazibesi olmayacağını düşünüyorum. Halkımız da risklerin farkında. Zorunlu olmadıkça oraları tercih edeceklerini düşünmüyorum.

AVM'lerdeki riski daha kolay yönetebilirsiniz. AVM'lere giriş çıkışlar kontrollü olabilir, belli sayıda kişi alınabilir. Ortak kullanım alanlarının açılmaması önemli. Bu tür tedbirler ile AVM'lerdeki riskleri kontrol etmek mümkün olabilir. AVM'ler profesyonel yönetilen yerler. İstedikleri takdirde bu tür uygulamaları yapabilirler.

Alışveriş artık keyif alışverişi olmamalı. Minimal zamanda ihtiyaç listesi ile hemen alıp çıkması daha doğru olacaktır. Eski günlerde olduğu gibi mağazalar arasında dolaşmak iyi bir tercih olmayacaktır."

Koronavirüste Son Durum

6 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 131.744 oldu. Toplam can kaybı ise 3.584'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.278, toplam iyileşen hasta sayısı ise 78.202 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 669 olduğu duyuruldu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi Haber
Van'da taziye düzenlenen mahalledeki vaka sayısı 42'ye yükseldi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haber
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı Haber
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Vanlı fırıncı 'Kovid-19' şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Vanlı fırıncı "Kovid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Gaziantep'te bir günlük bebek çöpte bulundu
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
Milyarder Rus iş insanı Dmitriy Bosov intihar etti
'Askıda Fatura' uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
"Askıda Fatura" uygulaması ile 7 saatte 16.100 ailenin faturası ödendi
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
Çin'de bir adam engelli annesini diri diri gömdü, kadın 3 gün sonra kurtarıldı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Neymar Loris Karius Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesinden AVM Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 18:57:39. #1.15#
title