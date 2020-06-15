Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklama
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Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklama

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklama "Lanset yazıyı çekmeden önce kendi Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık" "Diğer ülkelerin bu hastalık sürecinde mortalite (ölüm) oranlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olması...

15.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:11

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklama

"Lanset yazıyı çekmeden önce kendi Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık"

"Diğer ülkelerin bu hastalık sürecinde mortalite (ölüm) oranlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olması dikkat çeken bir durum"

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sema Turan, "Hidroksiklorokinin tedavide önerilmemesiyle ilgili yayımlanan makalenin aksine biz daha Lanset yazıyı çekmeden önce kendi Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık. Çünkü her ülke kendi hasta sonuçlarına göre değerlendirmesini yapar ve ilacın yararını gördüğü sürece de tedaviye devam eder. Dünya üzerindeki diğer ülkelerin özellikle bu Hastalık sürecinde mortalite (ölüm) oranlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olması dikkat çeken bir durum zaten" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sema Turan, Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde kullanılan ve ünlü bir tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonrası tartışmalara neden olan hidroksiklorokine (sıtma ilacı) ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid-19 pandemisi nedeniyle Mart ayında başlayan süreçte Bilim Kurulu olarak tedavi protokollerini oluşturduklarını söyleyen Turan, protokolde özellikle hidroksiklorokinin önemli bir yeri olduğunu belirtti.

"Tedavi rehberimize hidroksiklorokini ekledik ve devamında da tedavide kullandık"

Korona virüs tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokinin aslında bir sıtma ilacı olduğunu hatırlatan Turan, "Antiviral etkinliği nedeniyle akciğerde tutulumu olan olgularda faydalı olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktaydı. Biz de Bilim Kurulu olarak tedavi rehberimize hidroksiklorokini ekledik ve devamında da tedavide kullandık. Tüm ülke genelinde de rehber takibi çok iyi yapıldı ve ilaçlar öneriler doğrultusunda kullanıldı. Sonuçlarımızı değerlendirdiğimizde iyileşen hasta oranlarımız oldukça iyi" diye konuştu.

"Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık"

Geçtiğimiz haftalarda Lanset tıp dergisinde yayımlanan ve "hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı" sonucuna varılan makale sonrasında Bilim Kurulunda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Turan, "Lanset dergisinde yayımlanan makale üzerine önemli bir gündem ortaya çıktı. Bu gündem üzerine biz de yazıyı çok ayrıntılı şekilde değerlendirdik ama yazının büyük sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılar nedeniyle eleştirilere açık bir yazıydı. Zaten hemen ardından lanset de yazıyı geri çekti ki bu Lanset tarihinde aslında çok da sık görülebilecek bir şey değildir. Bu nedenle aslında hidroksiklorokinin tedavide önerilmemesiyle ilgili Lanset'te yayımlanan bu makalenin aksine biz daha Lanset yazıyı çekmeden önce kendi Bilim Kurulu toplantımızda tedaviye devam etme kararı almıştık. Çünkü her ülke kendi hasta sonuçlarına göre değerlendirmesini yapar ve ilacın yararını gördüğü sürece de tedaviye devam eder. Dünya üzerindeki diğer ülkelerin özellikle bu Hastalık sürecinde mortalite (ölüm) oranlarının Türkiye'ye göre daha yüksek olması dikkat çeken bir durum zaten" şeklinde konuştu.

Turan, hastalık sırasında filyasyon, hastanede takip dönemi ve servis ya da yoğun bakımda hastaların aldığı tedavilere bakıldığında Türkiye'nin mortalite yani ölüm oranlarının diğer ülkelere oldukça düşük olduğunu vurguladı.

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tartışmalara neden olan hidroksiklorokine ilişkin açıklama

Kaynak: İHA

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