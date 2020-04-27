Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Koronavirüs salgını muhtemelen Mayıs ayı sonuna kadar biter Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşların özellikle merak ettiği "Koronavirüs salgını ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi. Özlü, "Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, şu ifadeleri kullandı:

* Salgın ne zaman biter, ne zaman normale döneriz diye soruluyor. En çok merak edilen hususlardan bir tanesi.

* Salgının bitmesine az kalmış gibi görünüyor. Çok uzamayan bir süreçte bence de normalleşme çalışmaları başlayacak ama tabi burada çok dikkatli olmamız gerekiyor.

* Çünkü salgının bitmesi demek, artık yeni vakaların ortaya çıkmaması demek. Mevcut hastalarımızın tedavi edilip taburcu edilmeleri, hasta yükümüzün azaltılması demek.

* Aynı zamanda toplumda bulaşmanın engellenmiş olması, temaslıların takip ve izolasyonda olanların bu sürelerin tamamlanması demek.

* Bu şekilde yangını söndürmüş olacağız.

* Bunun çok fazla zaman alacağını sanmıyorum.

* Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız.

* İlla uzayan vakalar da olabilir ama bunlar tek tük kalacaktır.

* Mayıs sonu itibariyle bu yangın sönmüş olur diye düşünüyorum.