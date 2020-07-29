Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledim
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Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledim

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledimSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledim
29.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:38

Bilim Kurulu Üyesi Taşova: Maçların sonundaki görüntüleri dehşetle izledim

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, maçlar sonrası kutlama görüntülerini dehşetle izlediğini söyledi. Taşova, sevincin üzüntüye dönüştürülmemesi gerektiğini belirterek, "Maç sonrası görüntüleri gerçekten dehşet içinde izledim. Kutlamaları birbirimize sarılmadan, sosyal mesafeyi bozmadan yapmak gerekiyor" dedi.Profesyonel liglerin sona gelmesiyle birlikte Play Off maçlarına çıkan takımların taraftarları, galibiyet ve tur sevincini sokakta yaşadı. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı kutlamalarda, taraftarlar birbirlerine sarılarak sevincini gösterdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, maç sonlarında ortaya çıkan görüntülerin dehşet verici olduğunu belirtti. Taşova, sevinçleri üzüntüye dönüştürmeden koronavirüs önlemlerinin alınması gerektiğine vurgu yaparken, "Sosyal mesafe bu tür damlacık enfeksiyonlarında Covid-19'da olduğu gibi en önemli korunma yöntemlerinden biridir. Bunun üzerine maske ve el hijyenini eklediğinizde korunma daha da artar. Maç sonrası görüntüleri gerçekten dehşet içinde izledim. Sevincimizi üzüntüye dönüştürmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. 'BİRBİRİMİZE SARILMADAN KUTLAYALIM'Kutlamaların gereken tüm önlemler alınarak yapılması ya da ertelenmesi gerektiğinin altını çizen Taşova, şöyle konuştu:

"Herkesin ne kadar heyecanlandığını da görüyorum. Çevremde de çok yaşıyorum bunu ama pandemi dönemindeyiz. O yüzden bunu vurgulayarak söylemek istiyorum ki sosyal mesafe son derece önemli. Kutlamalarımızı da ertelememiz gerekiyor. ya da sosyal mesafeli nasıl olacaksa kutlamaları birbirimize sarılmadan, sosyal mesafeyi bozmadan yapmak gerekiyor. Sadece kendileri değil çevrelerindeki insanları da enfekte etmeleri açısından önlem alınmalı. Sadece kendimize karşı sorumlu değiliz, çevremize karşı da sorumluyuz."


Kaynak: DHA

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