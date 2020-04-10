Bilim Kurulu Üyesi Sigara İçenleri Uyardı!
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Hacettepe Üniversitesi, Koronavirüs, Teknoloji

Bilim Kurulu Üyesi Sigara İçenleri Uyardı!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof.

10.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:51
Bilim Kurulu Üyesi Sigara İçenleri Uyardı!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Şimdi Bırakma Zamanı"

Prof. Dr Ateş Kara yaptığı açıklamada "Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı, Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi, Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu." dedi.

Eğer sigara içiyorsanız, şimdi bırakma zamanı,

Ne kadar çabuk bırakılırsa, o kadar iyi,

Wuhan'da yapılan araştırma, COVID-19 olan ve aktif sigara içenlerde, hastalığın ağır seyretme olasılığının 2.4 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

— Ates Kara (@AtesAtesKara) April 9, 2020

9 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 42.282 oldu. Toplam can kaybı ise 908'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.142 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 276.338 olduğu açıklandı.

Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar ve uzmanlar aşı üretmek için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamamız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir

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