Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı