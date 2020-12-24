Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi.
24.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:57
Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, "Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6'sı ciddi vaka olarak tedavi edildi. Buna karşılık aşı kolunda olan 3 kişi, 3'ü de sağlık personeli, bunların hiçbirinde bırakın hastaneye yatışı, bir vakada hafif bir burun akıntısı haricinde hiçbir semptom olmadı. En sık gözüken yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı