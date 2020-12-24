Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde...
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Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde...

24.12.2020 19:50 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:54
Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal:

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal: "Çin SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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