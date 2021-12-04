Bilim Kurulu üyesi Şener: Aşılamada hedef yüzde 80'in üzerine çıkmak

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'nin aşılama oranının, çoğu Avrupa ülkesinin üstünde olduğunu belirterek, hedefin Portekiz gibi yüzde 80'in üzerine çıkılması olduğunu vurguladı. Kış dönemine ve varyantların hızlı yayılımına dikkat çeken Şener, "Elimizde ölümü yüzde 99, yoğun bakıma yatışı ise yüzde 90 önleyen aşı var" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararla bir süre önce 3'üncü doz Biontech aşısı uygulanmaya başlandı. Çok sayıda kişi, aşısını olmak için sağlık merkezlerinin yolunu tuttu. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener de Covid-19 salgınının seyriyle ilgili açıklamada bulundu. Aşılanmış popülasyon sayesinde hastanelerde yoğunlaşma ve kümelenme olmadığını belirten Prof. Dr. Şener, "Ayaktan gelen vaka sayıları anlamında ciddi bir artış yok. Yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yok. Avusturya ve Almanya'da yoğun bakımda ciddi bir yatak sıkıntısı var. Yatar hasta sayısına baktığımızda ek Covid-19 Servisi açmayı gerektirecek durum yok. Daha önceki dönemlerde bu sayıların üzerine çıktığında ya da daha az olduğunda yoğunlaşmalar olmuştu. Şu an o kümelenmeyi yaşamıyoruz ama bu yaşamayacağız demek değil. 3'üncü doz için şu an tüm sağlık tesisleri açık ve sizleri bekliyor. Daha önce hiç aşılanmamış gruba da seslenip, aşı olmaya davet ediyorum" dedi.