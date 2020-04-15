Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı
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Koronavirüs, DHA, Güncel

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısıSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr.

15.04.2020 10:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:47
Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, 1 metreden yakın mesafede 15 dakikayı geçen sürelerle bir arada olmanın temas olarak tanımlanması kriterinin, koronavirüsün insandan insana geçmesinde her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. Şenel, "Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz" dedi.

Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği Başkanvekili ve Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Şenel, koronavirüsün bulaşma yöntemlerini değerlendirerek, "Bizim burada görüşümüz tek tek olaylara odaklanmaktansa genel olarak şu an dünyada kabul gören en az 15 dakika ve 1 metreden yakın temasın olması kriterini her zaman göz önünde bulundurmak gerekiyor. Koşma, yürüme, yan yana oturma gibi yapılan olaylara odaklanmaktansa 15 dakikayı geçen, 1 metreden yakın temasa odaklanıp vatandaşlarımızın bu şekilde kendini korumasını öneriyoruz. Bilim Kurulu üyelerinin de sık sık açıkladığı gibi en az 15 dakika, 1 metrelik mesafeden bahsediyoruz bulaşın olması için. Olaylara odaklanmaktansa her zaman bunun kriter alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

'DÜNYAYA GÖRE İYİ DURUMDAYIZ'

Prof. Dr. Şenel, sokağa çıkma yasağının ya da her iller arası getirilen kısıtlamanın sonuçlarını görmenin ancak 10 gün sonra mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu 2 günlük sokağa çıkma yasağının sonuçlarını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz. ve yeterli olmadığı da görülürse yine Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle yeni önlemlerin alınması söz konusu olabilecektir. Dünyaya göre Covid-19 ile mücadelede şu an iyi bir pozisyondayız. Bunun böyle sürmesi için de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'NİSAN SONUNA KADAR VAKA ARTIŞLARINI GÖRECEĞİZ'

Prof. Dr. Şenel, virüsün yayılım hızıyla ilgili "Bu konuda dünyada değişik trendler görüyoruz. Artış trendi hala devam eden ülkeler var. Fakat buna karşın azalma trendinde olan ülkeler de var. Ülkemizde sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi test sayımız yakında 500 bine ulaşacak ve artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış hızı da azalmakta. Erken tanı ve tedaviyle iyileşen hasta sayımızda çok ciddi bir artış görüyoruz. Sayın bakanımızın ifade ettiği gibi test sayısı artıkça vakaların artacağı da tahmin edilebilen bir durumdu. Bununla beraber yoğun bakımdaki hasta sayılarında azalma olduğunu da hep birlikte görüyoruz. Nisan sonuna kadar vaka artışlarını göreceğimiz Bilim Kurulu'nda konuşulan bir konu. Ancak kesin bir sayı vermek ya da kesin bir tarih vermek pek mümkün görünmüyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Şenel'den, 15 dakika uyarısı

Kaynak: DHA

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