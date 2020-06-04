Bilim Kurulu Üyesi, restoranda virüs tedbirlerini anlattı
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Bilim Kurulu Üyesi, restoranda virüs tedbirlerini anlattı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yeni normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda alınması gereken tedbirleri yemek yediği restoranda uygulamalı gösterdi.

Bilim Kurulu Üyesi, restoranda virüs tedbirlerini anlattı
04.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:45

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, yeni normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda alınması gereken tedbirleri yemek yediği restoranda uygulamalı gösterdi. Masalar arasındaki mesafeyi metre ile ölçerek, mesafenin 1,5 metre olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, "Girişlerde gelen kişilerin ateşlerinin ölçülmesi gerekiyor. Masalar arası mesafe çok önemli ve bu mesafenin en az 1,5 metre olması gerekiyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs salgını sürecinde alınan önlemler kapsamında kapatılan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden açılan kafe ve restoranlarda alınması gereken tedbirleri DHA'ya, yemek yediği restoranda anlattı. İş yeri sahibi ile konuşup, çalışanlardan müşterilere kadar salgına karşı almaları gereken tedbirleri anlatan Prof. Dr. Tezer, eline aldığı metre ile de masalar arasındaki mesafeyi ölçtü. Mesafenin 1,5 metre olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Tezer, "İnsanların 1 Haziran'dan sonra en sık gelmek istedikleri yerler kafeler ve restoranlar oldu. Girişlerde gelen kişilerin ateşlerinin ölçülmesi gerekiyor. Masalar arası mesafe çok önemli ve bu mesafenin en az 1,5 metre olması gerekiyor. İnsanların ellerini kolayca yıkayabileceği su ve sabunun hazır bulundurulması, el dezenfektanlarının da her masada bulunması güzel bir şey. Mekanlarda çok fazla kalmayıp, buraların eskisi gibi sohbet ettiğimiz yerlerin olmadığını unutmamamız gerekiyor. Yani yemeğimizi yiyeceğiz, sohbetimizi çok uzun tutmadan işletmeden ayrılacağız" diye konuştu.

'SİPARİŞ GELENE KADAR MASKE DURMALI'Prof. Dr. Tezer, mekana girdikten sonra maskenin sipariş gelene kadar da yüzde durması gerektiğini anlatarak, "Maskenin en azından siparişimizi verdikten sonra gelene kadar yüzümüzde durması daha iyi olacaktır. Siparişimiz geldikten sonra elbette maskemizi çıkaracağız; fakat kendimizi her zaman korumamız gerektiğini unutmamız gerekir. Yemek yerlerini artık bir sohbet edecek yerler değil de yemek yiyeceğimiz yerler olarak düşünmemiz lazım. Ama mekana kalabalık gidilecekse de bunun organizasyonunu önceden yapıp, mekanın o şekilde ayarlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.'SOHBETİ UZUN TUTMAYACAĞIZ'Masalarda oturuş düzeninin İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede belirtildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tezer, "Aynı aileden mekana gelenler varsa aynı masada oturabilirler; ama kişiler aynı aileden değilse özellikle masalar arasındaki mesafeye de dikkat etmek gerekiyor. Bu mesafenin 1,5 metre olması gerektiği unutulmamalı ve oturma düzenlerinde aralarda 60 santimetrenin bulunması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Bu dönem gerçekten çok önemli. Birinci dönem bitti ve bunu güzel bir şekilde atlattık. Fakat ikinci dönemin de en az birinci dönem kadar önemli olduğunu hep söylüyoruz. Maskemizi hep takacağız, el hijyenimize dikkat edeceğiz, mesafemizi koruyacağız ve bir mekana girildiğinde gruplar halinde sohbeti de uzun tutmayacak şekilde bunları sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. 'ÇALIŞANLAR ELDİVEN KULLANMASIN'Prof. Dr. Tezer, restoran ve kafelerde çalışanların eldiven giymesini istemediklerini vurgulayarak, "Çünkü eldiven gereksiz bir özgüven sağlar. ve o şekilde her yerle bir temas halinde olursunuz. Ondan dolayı eldiven takmayacağız, elimizi sürekli yıkayacağız. Elimizi ya dezenfektanla ya da sabunlu suyla yıkayacağız. Onun dışında eldiven kullanmayacağız. Çalışanların eldiven değil maske takması gerekiyor. Hasta olan personelin de o gün işe gelmeyip, evde kalması gerekiyor. Burada personelin eğitimi de çok önemli. Hijyen nasıl sağlanmalı, sosyal mesafe nasıl sağlanmalı ve uymayanları da uyarması açısından personelin bilgilendirilmesi gerekiyor. Kafelerde çalışanlar kendisini hastane çalışanı gibi düşünmeli. Hasta odasına girmeden elimizi nasıl dezenfekte ediyoruz, çıkarken de yıkıyoruz aynı uygulamayı buralarda da yapmaları gerekiyor" dedi.'AZALIŞ DEVAME EDERSE KAPANIŞ SAATLERİNE BAKILIR'

Prof. Dr. Tezer, AVM, eczane ve marketlerin normal açılış kapanış saatlerine ne zaman döneceğine ilişkin ise "1 Haziran'da bunların açılışlarına başladık ve 1 Haziran'da yapılan uygulamaların neticesini 10 gün sonra alacağız. 10 gün sonra vaka sayıların bakılır, vaka sayıları ne durumda, dalgalanmalar oluyor mu diye tüm durumlara bakılır ve eğer azalış olursa onlarla ilgili yeni düzenlemeler de getirilecektir. Ancak tedbirlerin gevşetilmesi 'koronavirüs bitti' anlamına gelmemeli. Mücadelemiz hala devam ediyor. Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyor. Mücadele bitmedi. Sadece kontrollü normalleşme sürecine geçtik. Maskemizi hala takacağız, el hijyenimize dikkat edeceğiz, sosyal mesafeyi unutmayacağız, çok uzun süreler kalabalıkta kalmayacağız. Bunları yapmazsak dalgalanmalar kaçınılmaz olabilir" diye konuştu.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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