Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i taşıyıcı
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i taşıyıcı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'inin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını belirterek, halkı uyardı. Koronavirüs belirtileri neler? Koronavirüs taşıyıcısı olmamak için dikkat edilmesi gerekenler neler? Koronavirüs ikinci dalga yaşanmaması için uzmanlar uyarılarda bulunuyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i taşıyıcı
28.07.2020 08:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 08:39

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları koronavirüs salgını konusunda uyarmaya devam ediyor. Hastalık belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'inin virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını belirten Özlü, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KORONAVİRÜS TAŞIYICISI OLMAYIN

Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşımızdaki insanı, tek bir kişi gibi görmeyelim. Biz onunla karşılaştığımızda, onun temas ettiği eşi, dostu, ailesi, yakınları, konu komşusu, işyeri arkadaşları, çarşı-pazarda veya toplu taşımada karşılaştığı yabancı kişilerle de karşılaşmış oluyoruz, aslında. O kişi, son on gün içinde temas ettiği herhangi birinden virüsü kapmış olabilir. O, çevresindeki kişilerin herhangi birisinden virüsü aldığında, biz de o virüsü almış oluyoruz. Son on günde tanıdık tanımadık kaç insanla, karşılaştığımızı düşünürsek, olayın vehametini anlarız." ifadelerini kullandı.

VİRÜS BULAŞTIRANLARIN ORANINI VERDİ

"Bir kişiyle temas ettiğimizde, onun son on günde temas ettiği binlerce kişiyle de temas etmiş oluyoruz" diyen Özlü, hiçbir hastalık belirtisi belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i virüsü taşıdığını ve bulaştırdığını ifade etti.

Bu anlamda vatandaşların büyük bir risk altında olduğunu belirten Özlü, paylaşımını şu şekilde sürdürdü:

"KARŞIMIZDA BİR DEĞİL, BİNLERCE KİŞİ VAR"

"Sahil ve plajlarda, kalabalık sokaklarda, park ve bahçelerde, hayvan pazarlarında, toplu taşımada, kurban kesim yerlerinde, Cuma ve bayram namazlarında, tatil beldelerinde, turistlik tesislerde, bayram ziyaretlerinde bunu unutmayalım. Karşımızda bir değil, binlerce kişi var.

Çaresiz değiliz, umutsuzluğa kapılmayalım, tedbirli olmak yeterli. Maske, mesafe ve hijyene tam uyarsak, bulaşma %100'e yakın önleniyor."

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs belirtisi taşımayan her on bin kişiden 25'i taşıyıcı

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