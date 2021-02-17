Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den, Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den, Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

17.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:32
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den, Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özlü ve İl Sağlık Müdürü Usta'nın, Vali Ustaoğlu'nu ziyaretinin ardından toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Trabzon'da artan yeni tip koronavirüs vakalarını kontrol altına almaya yönelik yeni tedbirler ve uygulamalar görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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