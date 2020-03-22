Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki Hafta Son Derece Kritik
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki Hafta Son Derece Kritik

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili açıklama yaptı. Önümüzdeki haftanın ülkemiz için son derece kritik olduğunu vurgulayan Prof.

22.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:34
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan: Önümüzdeki Hafta Son Derece Kritik

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ilgili açıklama yaptı. Önümüzdeki haftanın ülkemiz için son derece kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz" dedi.

Sokağa Çıkma Yasağı İlanı Edilecek mi?

Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanmasıdır. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değildir. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu Virüsün Henüz Koruyucu Bir İlacı Yok"

Prof. Dr. Ceyhan, "Vatandaşlarımızın ekstra ürün almasına gerek yok. Her gün bir kaşık yoğurt yesinler, günlük bir adet mandalina c vitamini ihtiyacını karşılar. Koronavirüsle ilgili birtakım ünlülerin paylaştığı ilaçlara insanlarımız itibar etmesin. Bu düşünülecek en kötü para kazanma yolu. Bu suistimale açık bir şeydir. Şu anda bu kadar vakada binlerce şey deneniyor. Ama etki olan bir şey olmadı. Başka virüslerde denenen ilaçlar deneniyor şu anda. Kulaktan dolma her ilaç kullanılmamalı. Bu virüsün henüz koruyucu bir ilacı yok. Hekim önerisi olmadan alınan ilaçlar kötü sonuçlara yol açabilir" şeklinde konuştu.

İyileşme Süresi Ne Kadar Sürüyor?

Prof. Dr. Ceyhan, "Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu birkaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse virüs ortalama 1 hafta sonra azalma başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda 8 günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor" dedi.

Kaynak: Tamindir

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