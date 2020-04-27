Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildi
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Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildi

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildiSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın ismi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 2'nci Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki caddeye verildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildi
27.04.2020 14:19 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:22

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın ismi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 2'nci Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki caddeye verildi.

Niksar Belediye meclisi olağanüstü toplantı yaptı. Meclisin aldığı kararla, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın ismi, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde 2'nci Etap TOKİ ile Çamiçi Yaylası arasındaki caddeye verildi.

Koronavirüs'e karşı vermiş oldğu üstün mücadeleden dolayı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile gurur duyduklarını ifade eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Bilim Kurulu üyesi olarak yaklaşık 1,5 aydır koronavirüs ile vermiş olduğu üstün mücadeleden dolayı ve katılmış olduğu tüm programlarda Niksar'lı olduğunu, ilçemizin bütün güzelliklerini anlatması bizi gururlandırdı. Biz de hocamızın adını bu caddeye verdik. Niksar halkı olarak kendilerine teşekkür ediyorum. Bilim Kurulu üyelerimizi bu süreci sağlıklı bir şekilde tamamladıktan sonra Pror. Dr. Ateş Kara hocamın memleketi olan Çamiçi Yaylası, Ardunçlu köyüne misafir etmek, ağırlamak arzusundayız. Tüm kurulu Niksar ilçemize davet ediyorum" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ateş Kara'nın ismi caddeye verildi

Kaynak: DHA

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