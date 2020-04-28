Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs Bitmedi, Kontrol Altına Alındı!
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs Bitmedi, Kontrol Altına Alındı!

Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek ve normale ne zaman döneceğiz? T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs ne zaman biter? sorusunu YouTube üzerinden paylaştığı video ile yanıtladı.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Koronavirüs Bitmedi, Kontrol Altına Alındı!
28.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:27

Türkiye'de koronavirüs ne zaman bitecek ve normale ne zaman döneceğiz? T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs ne zaman biter? sorusunu YouTube üzerinden paylaştığı video ile yanıtladı. Özlü, Twitter hesabından da Kovid-19 salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs Tedbirleri Gevşetilmemeli!

Milyonlar karantina hayatı sürüyor. Vatandaşların çoğunluğu zorunlu haller dışında sokağa çıkmıyor. Her hafta 2-3 gün süreli sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Tedbirler, netice veriyor; yoğun bakım hastaları azaldı, tedavi edilenlerin sayısı çoğaldı. Ramazan Bayramı sonrasında da ülkede hayatın yavaş yavaş normale döneceği söyleniyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye göre şu an oldukça kritik. Her gün 2 binden fazla vatandaşın koronavirüse yakalandığını ve 100 civarında vatandaşın da bu hastalıktan hayatını kaybettiğini hatırlatan Özlü, salgının henüz bitmediğini sadece kontrol altına alındığını vurgulayarak tedbirleri gevşetmek için erken olduğunu söyledi. Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyararak iftarların hane halkıyla birlikte yapılması gerektiğini belirtti.

Sosyal Mesafe Önemli

Sosyal mesafenin önemine dikkat çeken Özlü, şu uyarılarda bulundu: "Aman dikkat! Salgın bitmedi. Hergün 2000'den fazla yurttaşımız hastalığa yakalanıyor ve 100 civarında yurttaşımız da bu hastalıktan ölüyor. Henüz yangını söndüremedik, kontrol altına aldık. Ardından soğutma yapmamız lazım ki, ikinci bir atak başlamasın. Caddeleri, sokakları doldurarak, alış veriş için marketlere hücum ederek sosyal mesafeyi ihlal etmeyelim. İftarı hane halkımızla yapalım. Tedbirlere uyalım. İyi gidiyoruz ama gevşeyip, bugüne kadarki tüm emeklerimizi, çektiğimiz zahmetleri boşa çıkarmayalım."

Ramazan Bayramı Sonrası Normale Dönebiliriz

Özlü, tedbirlerin uygulanması halinde Ramazan Bayramı sonrasında normale dönülebileceğini ifade ederek, "Ramazan ve bayram dolayısıyla oluşabilecek bulaşma risklerini iyi yönetebilirsek, hane halkı dışındakilerle teması önleyip, sosyal mesafeyi koruyabilirsek, bayram sonrasında normale dönmeye başlayabiliriz. Yoksa daha uzun süre beklemek durumunda kalabiliriz. Başarabileceğimizi gördük, virüsü yenebileceğimizi anladık. Tedbirler işe yarıyor. Boşu boşuna evde kalmıyoruz. Şimdiye kadar kontrol altında yönettik salgını. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa zamanda ve çok daha az bedel ödeyerek salgının ilk atağını durduracak. Bugüne kadar neleri yaparak, başarılı olduysak; aynen devam etmeliyiz. Henüz tedbirleri gevşetmek için uygun zamanda değiliz."

Koronavirüs Ne Zaman Biter?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.Tevfik Özlü, YouTube hesabı üzerinden Salgın ne zaman biter? Normale ne zaman döneriz? başlığıyla bir de video yayınladı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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