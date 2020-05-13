Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüsü Çocuklara Korkutmadan Anlatın
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Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüsü Çocuklara Korkutmadan Anlatın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları ve resmi tatil haftası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yaşlılar ve çocuklara belirli günlerde birkaç saatliğine de olsa sokağa çıkma izni veriliyor.

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüsü Çocuklara Korkutmadan Anlatın
13.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonları ve resmi tatil haftası sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yaşlılar ve çocuklara belirli günlerde birkaç saatliğine de olsa sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, bu dönemde çocuklara koronavirüsü nasıl anlatmamız gerekiyor? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, ebeveynlere "koronavirüsü çocuklara korkutmadan anlatın" uyarısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüs tablosunun iyiye gitmesiyle birlikte, tedbirler gevşetildi. Hafta sonları herkes için uygulanan sokağa çıkma yasağı esnetildi. Artık belirli günlerde birkaç saatliğine de olsa yaşlılar, gençler ve çocuklar sokağa çıkabiliyor. Bu zorlu dönemde şüphesiz en çok çocuklar etkileniyor. Peki, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü çocuklara nasıl anlatmalıyız? Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs nedeniyle evden neredeyse hiç çıkmayan çocukların bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Prof. Dr. Kara: Çocuklara Koronavirüsü Açıkça Anlatalım, Onlarla Vakit Geçirelim

Prof. Dr. Kara, her çocuğun yaşına göre pandemi döneminin özelliklerini bilme ve öğrenme hakkı olduğunu dile getirerek, "Çocukların en anlayacağı şekilde, korku yaratmadan bu durumu anlatalım. Çocuklara neden evde kaldıklarını, insanların dışarı çıkarken neden maske taktığını ve birbirleriyle neden görüşmediklerini, hepsini anlatmamız gerekir." dedi.

Kara, ayrıca şu tavsiyelerde bulundu: "Anlatımlarımız içinde de açık ve net olunması lazım. Herhangi bir şey saklamadan net ifadelerle, korkmasına gerek olmadığını ama bu dönemde böyle bir bulaşıcı hastalığın olduğunu onun için insanların birbirlerine çok yaklaşmadıklarını net olarak anlatmamız gerekiyor. Onlarla zaman geçirmemiz lazım. Beraber kitap okunabilir, oyun oynanabilir. Bunları da tiyatral hale getirip kitabın belli noktasından sonra çocuğa 'sen olsan bundan sonra nasıl yapardın', 'Sen olsan nasıl hareket edersin', 'Hadi gel beraber bunun oyununu oynayalım' şeklinde biraz daha fazla zaman geçirmeye özen göstermeliyiz. Detaylı bilgi vermek gerekiyorsa bu konuda destek de alınabilir."

Kaynak: Tamindir

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