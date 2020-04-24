Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haberler
Levent Yamanel, Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber

Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hastanede çalışırken kendisini, evde de ailesini koronavirüsten nasıl koruduğunu anlattı.

24.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:33
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, hastanede çalışırken kendisini, evde de ailesini koronavirüsten nasıl koruduğunu anlattı. Prof. Dr. Yamanel, hastanede özellikle yoğun bakımda mutlaka koruyucu kıyafet giydiğini belirterek, "Günde 20 defa elimi yıkıyorum. Eve gitmeden de duşumu hastanede alıyorum" dedi. Prof. Dr. Yamanel, evde ise kendisini tecrit ettiğini ve ailesinden ayrı bir odada oturduğunu söyledi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsten nasıl korunduğunu DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Yamanel, sabah mesaiye 07.30'da başladığını belirterek, "İlk olarak tıbbi kıyafetlerimi giyiyorum. Sonra ellerimi su ve sabunla yıkıyorum. Yoğun bakıma girmeden maske ve bonemi takıyorum. Covid-19 teşhisi konulan hastalara bakacağım zamanlar mutlaka kişisel koruyucu ekipmanlarımı giyip yanlarına gidiyorum. Virüsün ilk çıktığı zamanlarda yoğun bakıma girip çıktıktan sonra bizde de bir tedirginlik oluyordu. Fakat daha sonra kişisel koruyucu ekipmanların ne kadar önemli olduğunu anladık ve bunların tamamen koruyucu olduğunu da gördük. ve ondan dolayı kişisel koruyucu ekipmanları tam olarak uygularsak herhangi bir sıkıntı olmayacağını anladık" dedi.

'GÜNDE 20 DEFA ELLERİMİ YIKIYORUM'Yoğun bakımda uzun bir mesai harcadıklarını belirten Prof. Dr. Yamanel, "Sonra ekipmanları orada çıkarıyorum. Ardından temizlenme safhası geliyor. Bir günde elimi 20 defa yıkıyorum. Eldivenin koruyuculuğu bizi yanıltmamalı. Eldiveni çıkardıktan sonra ellerimizi mutlaka yakımamız gerekiyor. Onu da yaptıktan sonra vakalar üzerinde tartışmak üzere toplantılarımız oluyor. Vakalar üzerinde hem radyografik olarak hem de klinik olarak hastaları değerlendirip, ekipçe kararlar veriyoruz. Yemeğimi de kendi odamdaki masamda yiyorum" diye konuştu.'DUŞUMU HASTANEDE ALIYORUM'Prof. Dr. Yamanel, hastanede mesai bittikten sonra mutlaka odasında duş alıp öyle hastaneden çıktığını söyledi. Prof. Dr. Yamanel "Eve gitmeden duşumu öncelikle hastanede alıyorum. Daha sonra eve gittiğim zaman ayrı bir odada üzerimi değiştirip ev kıyafetlerimi giyiyorum. ve artık kendimi de tecrit ettim, ondan dolayı akşamları ailemden ayrı başka bir odada oturuyorum. Evde onlardan ayrı bir tuvalet ve banyo kullanıyorum. Sosyal mesafeyi evde de mutlaka korumaya çalışıyorum. Eğer sosyal mesafeyi koruyamayacaksam da mutlaka ben maske takıyorum" ifadelerini kullandı. 'DÜZENLİ ŞEKİLDE MEYVE YİYORUM'Prof. Dr. Yamanel, beslenmesine de çok dikkat ettiğini de ifade ederek, "Bu süreç içerisinde bütün besin gruplarından mutlaka almak gerekiyor. Taze meyve ve sebzeyi tüketmeyi ihmal etmemek gerekiyor. Biz de bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle eğer taze meyve ve sebze tüketirseniz dışarıdan bir vitamin takviyesi almaya gerek olmuyor. Bundan dolayı ben de düzenli bir şekilde meyve yemeye dikkat ediyorum. Mevsim meyvelerini yiyerek bunları düzenli tüketmemiz gerekiyor. Özellikle meyvenin suyunu içmekten ziyade kendisini yiyip lifleri almaya özen göstermek gerekli" dedi.'KLİMA YERİNE CAM AÇIYORUM'Prof. Dr. Yamanel, koronavirüsün klimaların etkisiyle yayılmasına dair bir veri olmadığını belirtirken, "Bu nedenle klimaların bu konuda sağlığa zararlı etkilerinin olmayacağını düşünüyorum. Ama ben arabama bindiğimde klimayı açmaktan ziyade camları açıyorum. Bunu tercih ediyorum. Daha sağlıklı bir hava girişi oluyor. Ben cam açmayı daha çok seviyorum" dedi.'MASKE VE EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ KURAL'

Prof. Dr. Yamanel, alışveriş yaparken de mutlaka maske taktığını anlatarak, "Bazı durumlarda marketler kalabalık olup, sosyal mesafenin azalabileceği yerler olabiliyor. Bu yüzden mutlaka maske takmamız gerekiyor. Ancak sosyal mesafe kuralını da unutmamamız gerekir. 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi her şartta korumamız gerekir. Maske taksak bile buna çok dikkat etmeliyiz. Bunlara biz de dikkat ediyoruz. Marketlerde eldiven kullanmıyorum. Çünkü özellikle geçici, yalancı bir özgüven kazandırabiliyor. Özellikle el hijyenine uymak ve maske takmak en önemli iki kuraldır, bu çok önemli markette" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi Haberler
Prof Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Bakan Koca'ya yanıt verdi
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor Haberler
Koronavirüsün 3 yeni belirtisi daha ortaya çıktı! Özellikle yaşlılarda görülüyor
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı Haberler
Sefirin Kızı'nın Kavruk'u baba oluyor! Eşi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu çıktı
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?' Haberler
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
Erdoğan imzaladı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı dahil birçok koltuğa yeni isim atandı Haberler
Erdoğan imzaladı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı dahil birçok koltuğa yeni isim atandı
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Haberler
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
Koronavirüsten hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın yerine oğlu Hüseyin Baş seçildi
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüs nedeniyle kapatılan AVM'ler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu 'hatalı' diye kaldırdı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Koronavirüsü atlatan İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi görevine dönüyor
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Rıza Çalımbay: Mert Hakan ve Emre Kılınç sezon sonunda gidebilirler
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
Antalyasporlu Lukas Podolski, Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'e rakip olacak
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
THY Euroleague'de koronavirüs nedeniyle 8'li final oynanması gündeme geldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten 'Bana yaklaşma' göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Deniz Seki Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Loris Karius Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Avrupa 23 Nisan İstiklal Marşı
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 09:40:17. #1.15#
title