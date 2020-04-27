Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs Belirtileri Varsa Hastaneye Gitmekten Çekinmeyin Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti. Ancak tehlike henüz bitmiş değil, koronavirüs belirtisi gösterenler hastanelere akın etmeye devam ediyor.

Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı vaka sayısını geçti. Ancak tehlike henüz bitmiş değil, koronavirüs belirtisi gösterenler hastanelere akın etmeye devam ediyor. Bazı vatandaşlar ise kalabalık veya başka nedenlerden hastanelere gitmekten çekiniyor. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Koronavirüs Belirtilerini Taşıyanlar! Hastaneye Gitmekten Çekinmeyin

26 Nisan tarihi itibarıyla, Türkiye'de koronavirüsten iyileşen sayısı 29.140 vaka sayısı 110.130'a ulaştı. Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı artık vaka sayısından fazla ve yoğun bakıma kaldırılan hastaların sayısında da ciddi düşüş var. Sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere alınan koronavirüs tedbirleri sonuç veriyor. Ramazan Bayramı sonrasında da kademeli olarak normalleşme sürecine geçileceği söyleniyor. Tam teşekküllü yeni hastaneler de kuruluyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs bulaşma endişesiyle hastane başvurularında yaşanan azalmaya ilişkin, vatandaşlara önemli çağrıda bulundu.

Koronavirüs Bulaşanlar Ayrı, Aciller Ayrı Yerde Tutuluyor

Kara, hastanelerin koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirleri aldığını belirterek, acil olarak hastaneye gitmesi gerekenlerin çekinmemelerini söyledi. Kovid-19 bulaştığı düşünülen hastaların hastanede ayrı alanlarda tutulduğunu, acil olarak gelmesi gereken hastayla bir araya getirilmediğini, hastanelerde sosyal mesafe, izolasyon ve enfeksiyon kontrol önlemlerine çok dikkat edildiği bilgisini paylaştı.

Ebeveynler Dikkat!

Çocuk Hastalıkları ve Enfeksiyonu Uzmanı Prof. Dr. Kara ise, ebeveynlere şu bilgileri aktardı: "Bu dönemde, 'Benim çocuğumun boyu uzamıyor' diye hastaneye gelmeyelim. 'Çocuğumun karın ağrısı oldu, çocuğum ateşi veya başka bir sıkıntısı var' şeklinde bir durumunuz varsa mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir. Hastaneye mümkünse telefonla görüşerek gitmek daha uygun. Mümkün olduğunca en az sayıda yanınızda bir refakatçinizle beraber maske takarak hastaneye gidilmesi en uygun olanıdır. Hastanelerde karşılama alanları oluşturuldu. Burada Kovid bulguları olan hastalar ayrılıyor. Geliş sebebinizi söyleyip ona göre değerlendirilmesi ile ilgili kovid bulguları olan kişilerden ayrı alanlarda değerlendirilirsiniz."