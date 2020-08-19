Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor
19.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:37

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok. Virüsün zatürreye dönüşen bir hastalık yapma olasılığı halen devam ediyor ve insanların yaşamına mal olma olasılığı da halen devam ediyor. Yani virüs aslında eski tehlikesiyle şu anda da seyrini devam ettiriyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Aslında elimizdeki veriler ve kliniğimizdeki hastalar bize şunu gösteriyor ki virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok. Yani bu virüsün zatürreye dönüşen bir hastalık yapma olasılığı halen devam ediyor ve insanların yaşamına mal olma olasılığı da halen devam ediyor. Yani virüs aslında eski tehlikesiyle şu anda da seyrini devam ettiriyor. Ama bizim elimizde artık daha avantajlı silahlar var. Bildiğiniz gibi yurt dışında birçok ülkede entübe durumda hastalara verilen pavifiravir ilacı şu anda ülkemizde üretilebilir hale geldi. ve bunu genel durumu stabil olan herhangi bir risk faktörü bulunmayan belli yaşın altında evde izlenebilecek hastalara verip başlatma şansımız oldu. Bu da bize tedavi anlamında önemli bir avantaj sağladı" dedi.

'21 EYLÜL'E KADAR OLAN SÜREÇ ÖNEMLİ'Doç. Dr. Kayıpmaz, 21 Eylül'ü sağlıkçıların milat olarak gördüğü yönündeki değerlendirmelere ilişkin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimin 21 Eylül'de belli kapasitede kademeli olarak ve seyreltilmiş başlayacağını duyurmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Tabi 21 Eylül'e kadar önümüzdeki süreç bizim için son derece önemli. Bizim tedbirlere uyum noktasında yaşayacağımız gevşemeler vaka sayılarına yansıyor. ve vaka sayılarında ciddi bir artış yönünde bir yükselme gözükürse burada okulların açılma kararı da dahil olmak üzere birçok faaliyeti etkileyebilecek bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden bizim okullar açılmadan önce artık bu tedbirler dediğimiz ve belki her gün tekrar ettiğimiz kriterlerin artık yaşantımıza iyice uyarlanması gerekiyor. Biz artık eylüle kadar kalabalıklardan kaçınmayı bir ilke haline getirmeliyiz. Maskemizle burnumuzu kapatmayı bir ilke haline getirmeliyiz. Temizlik mutlaka aksatmamamız gereken bir kural olmalı" diye konuştu.'GÖNDERMEK İSTEMEYENLERE DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAZ'?Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarında düşme ya da artma olmaması halinde de belli kriterlere bakılarak okulların açılmasının gündeme gelebileceğini; ama bunun eski şekliyle olmayacağını öngördüklerini kaydederek, şunları kaydetti:  

"Daha kademeli bir sistem, ders saatlerinin daha kısa olduğu bir sistem, eğitimin belki belli bir bölümünün uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü sistem olabilir. Bu anlamda birinci ve ikinci sınıftaki çocuklarımızın okuma- yazma ve bazı temel bilgileri öğrenme anlamında yüz yüze eğitim son derece önemli. Burada belki velilerimize şu şans tanınabilir ki bir devam zorunluluğu olmaz. Veli eğer çocuğunu okula gönderme yolunda bir endişe taşıyorsa bu konuda da onu serbest bırakırız ve göndermek istemeyenlere bir devam zorunluluğu olmaz. Onlar uzaktan eğitime devam edebilir. Ama göndermek isteyen velilerimiz için de okulların nasıl güvenle açılacağını da masaya yatırıyor olmamız lazım." 

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı Güncel
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor Güncel
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı İbrahim Büyükak Tamer Karadağlı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Bursa Çocuk Karar
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:37:37. #1.15#
title