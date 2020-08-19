Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok.

Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor
19.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:37

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok. Virüsün zatürreye dönüşen bir hastalık yapma olasılığı halen devam ediyor ve insanların yaşamına mal olma olasılığı da halen devam ediyor. Yani virüs aslında eski tehlikesiyle şu anda da seyrini devam ettiriyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kayıpmaz, "Aslında elimizdeki veriler ve kliniğimizdeki hastalar bize şunu gösteriyor ki virüsün patojeni testinde yani hastalık yapıcı etkisinde ve bulaştırıcılığında herhangi bir değişiklik yok. Yani bu virüsün zatürreye dönüşen bir hastalık yapma olasılığı halen devam ediyor ve insanların yaşamına mal olma olasılığı da halen devam ediyor. Yani virüs aslında eski tehlikesiyle şu anda da seyrini devam ettiriyor. Ama bizim elimizde artık daha avantajlı silahlar var. Bildiğiniz gibi yurt dışında birçok ülkede entübe durumda hastalara verilen pavifiravir ilacı şu anda ülkemizde üretilebilir hale geldi. ve bunu genel durumu stabil olan herhangi bir risk faktörü bulunmayan belli yaşın altında evde izlenebilecek hastalara verip başlatma şansımız oldu. Bu da bize tedavi anlamında önemli bir avantaj sağladı" dedi.

'21 EYLÜL'E KADAR OLAN SÜREÇ ÖNEMLİ'Doç. Dr. Kayıpmaz, 21 Eylül'ü sağlıkçıların milat olarak gördüğü yönündeki değerlendirmelere ilişkin de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eğitimin 21 Eylül'de belli kapasitede kademeli olarak ve seyreltilmiş başlayacağını duyurmasıyla ilgili olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Tabi 21 Eylül'e kadar önümüzdeki süreç bizim için son derece önemli. Bizim tedbirlere uyum noktasında yaşayacağımız gevşemeler vaka sayılarına yansıyor. ve vaka sayılarında ciddi bir artış yönünde bir yükselme gözükürse burada okulların açılma kararı da dahil olmak üzere birçok faaliyeti etkileyebilecek bir durum ortaya çıkabilir. O yüzden bizim okullar açılmadan önce artık bu tedbirler dediğimiz ve belki her gün tekrar ettiğimiz kriterlerin artık yaşantımıza iyice uyarlanması gerekiyor. Biz artık eylüle kadar kalabalıklardan kaçınmayı bir ilke haline getirmeliyiz. Maskemizle burnumuzu kapatmayı bir ilke haline getirmeliyiz. Temizlik mutlaka aksatmamamız gereken bir kural olmalı" diye konuştu.'GÖNDERMEK İSTEMEYENLERE DEVAM ZORUNLULUĞU OLMAZ'?Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarında düşme ya da artma olmaması halinde de belli kriterlere bakılarak okulların açılmasının gündeme gelebileceğini; ama bunun eski şekliyle olmayacağını öngördüklerini kaydederek, şunları kaydetti:  

"Daha kademeli bir sistem, ders saatlerinin daha kısa olduğu bir sistem, eğitimin belki belli bir bölümünün uzaktan eğitim şeklinde yürütüldüğü sistem olabilir. Bu anlamda birinci ve ikinci sınıftaki çocuklarımızın okuma- yazma ve bazı temel bilgileri öğrenme anlamında yüz yüze eğitim son derece önemli. Burada belki velilerimize şu şans tanınabilir ki bir devam zorunluluğu olmaz. Veli eğer çocuğunu okula gönderme yolunda bir endişe taşıyorsa bu konuda da onu serbest bırakırız ve göndermek istemeyenlere bir devam zorunluluğu olmaz. Onlar uzaktan eğitime devam edebilir. Ama göndermek isteyen velilerimiz için de okulların nasıl güvenle açılacağını da masaya yatırıyor olmamız lazım." 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Magazin
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada 3. Sayfa
Seyir halindeki otobüsün şoförüne yumruk attı! Maske kavgası kamerada
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı 3. Sayfa
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Politika
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı Güncel
Koronavirüsle mücadele eden doktor başından geçenleri anlattı
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor Ekonomi
Bafra'nın kapya biberlerinin bir adedi ortalama 250 gram geliyor
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, 'Büyük bir şerefsizlik yaptım' diyerek kendini yaktı
Akrabasını uyuşturucudan ihbar eden genç, "Büyük bir şerefsizlik yaptım" diyerek kendini yaktı
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Listeye bir büyükşehir daha eklendi! 65 yaş üstüne kısıtlama getirilen il sayısı 28 oldu
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı'ndan dikkat çeken iddia: 2. el araçların fiyatlarını sıfır otomobil bayileri artırdı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Doktor, eczacı ve ilaç mümessillerinden büyük vurgun! Sahte reçeteyle SGK'yı zarara uğrattılar
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa Katar'da oynayacak
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
21 Eylül'deki okula dönüş takvimi belli oluyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 7,36'dan işlem görüyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
Bolu'da yaşayan 2 çocuk babası yaptığı sepetleri 100 liraya satarak ailesinin geçimini sağlıyor
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
İngiltere ve Galler'de 230 bin kişi evsiz kalabilir
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş ile anlaştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi "derin endişe ve üzüntüyle" karşılıyoruz
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Acun Ilıcalı Demet Akalın Yeşim Salkım
Spor Süleyman Seba Nihat Özdemir Hikmet Karaman Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Karar Bursa Çocuk
Şu an buradasınız: Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Virüs, eski tehlikesiyle seyrini devam ettiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 10:58:04. #1.15#
title