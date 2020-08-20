Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hasta bir kişi, 100 kişiyi enfekte edebiliyor
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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hasta bir kişi, 100 kişiyi enfekte edebiliyor

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Hasta bir kişi, birçok insanı enfekte edebiliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Hasta bir kişi, 100 kişiyi enfekte edebiliyor
20.08.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:42

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Hasta bir kişi, birçok insanı enfekte edebiliyor. Temas ettiği kişiye göre hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 30- 35'i, bazen de yüzlerle ifade eden sayıları bulabiliyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs salgınında vaka artışlarının nedenlerini değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Aslında istemediğimiz şey yasaklamaların, kısıtlamaların gündeme gelmesi. Tedbirlere uymayı biz başarabilsek ve biraz da birbirimize mesafeli yaşamayı, kalabalıklardan kaçınmayı öğrenebilsek belki de hiçbir kısıtlama gerekmeden bu hastalığı kontrol altına alabileceğiz; yeni vaka sayılarında da bir artış olmayacak. Ama biz bu kadar 'kalabalıklardan kaçının' dedikçe Ankara ilimizde bile mahalle arasında uzun halay zincirleri oluştuğunu görüyoruz. Neredeyse koronavirüs halay çekiyor. Virüs gücünü temastan alıyor ve bu halay ortamında, düğünlerde; yakın mesafelerde ciddi anlamda yeni vaka sayılarına yol açıyor. Hasta bir kişi de birçok insanı enfekte edebiliyor. Temas ettiği kişiye göre hastalığı bulaştırdığı kişi sayısı 30-35'i, bazen de yüzlerle ifade eden sayıları bulabiliyor" diye konuştu.

'MESAFEALİ YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ'Doç. Dr. Kayıpmaz, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında uyarı yaparak, "Ankara'da izole olması gereken kişilerin hafta sonu Bolu'da Gölcük'te tabiat parklarının girişinde yakalandığını görüyoruz. Biz izolasyon kurallarına, tedbirlere uymazsak bu da vaka sayılarına yansıyor. Vaka sayıları da bir süreden sonra salgının kontrolü anlamında işlerin daha da olumsuz gitmesine neden oluyor. Yani illa bizlerin biz kısıtlama beklememesi lazım. Biz artık mesafeli yaşamayı öğrenmeli, kurallara riayet etmeyi öğrenmemiz lazım. İlla her şey ceza ile kısıtlama ile olacak diye bir şey yok. Ama örneğin Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar gibi bölgesel ya da ulusal anlamda kararlar alınması gerektiği vakitte alınır. Bu noktada 65 yaş üstündeki bireyler hastalıktan daha çok etkileniyor. Daha hassas, incinebilir bir grup. Bizim bu incinebilir grubu da korumamız lazım" ifadelerini kullandı.'BU SON DERECE ÖNEMLİ BİR KARAR'Koronavirüsle mücadele kapsamında muhtarlar ve kanaat önderlerinin bölgelerinde aktif olarak yer almasının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu son derece önemli bir karar. Pandemi kurullarında olsun ya da diğer karar alıcı mekanizmalarda olsun, bölgelerin özelliklerine göre bölgeleri iyi bilen, tanıyan, insan özelliklerini iyi bilen ve bu insanlar üzerinde fikri anlamda etkinliği olan kişilerin yer alması ve onların düşünceleri ve görüşleri çok önemli. Çünkü insanlar onların sözlerine itibar ediyor. Sadece sözleri değil davranışları da son derece önemli. Sadece sözle bir şeyleri ifade etmek önemli değil. Onlar da bu tedbirleri günlük hayata geçirdiği ölçüde onları takip eden insanlar da bu 'influencer' diye tabir edilen etkileyici kişileri takip edip, yaşamlarını ona göre düzenleyebilirler. Bunun da salgının kontrolü anlamında, bir iletişim noktasında son derece önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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