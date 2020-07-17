Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Grip aşısını bu dönemde de tavsiye ediyoruz Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Grip aşısını bu dönemde de tavsiye ediyoruzSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza ve Covid-19'a kişinin aynı anda yakalanabileceğini belirterek, "İkisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Grip aşısını bu dönemde de tavsiye ediyoruz

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza ve Covid-19'a kişinin aynı anda yakalanabileceğini belirterek, "İkisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının Covid-19'a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil. Ama iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, mevsimsel grip olarak halk arasında bilinen influenza hastalığına karşı aşıların geliştirilmiş durumda olduğunu ve risk grubundaki hastalara, bağışıklık sistemi düşük olan kişilere bunun yaptırılmasını tavsiye ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Önceki yıllarda da bunu tavsiye ediyorduk. Bundan sonraki yıllarda da tavsiye ediyoruz. Fakat burada şuan karşılaştığımız mikroorganizmalar birbirinden farklı. İnfluenza bir tarafta, Covid-19 dediğimiz virüs ayrı bir tarafta. Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının Covid-19'a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil. Ama şu var ki iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda, özellikle de kişilerin bağışıklık sistemi baskılanmışsa bu hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenzaya karşı da koruyucu özelliği olduğundan, influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz. Yani grip aşısını bu dönemde tavsiye ediyoruz. Ama 'grip aşısı direkt olarak Covid-19'dan sizi korur' diyemeyiz. Zaten Covid-19 aşısıyla ilgili çalışmalar da dünyanın birçok yerinde devam etmekte" diye konuştu.

'İKİ ENFEKSİYON AYNI ANDA DAHA AĞIR'

Gribin ileriki aşamada Covid-19'a dönme olasılığıyla ilgili de Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bunları birbirine dönüşme gibi değil de eş zamanlı olma gibi düşünebiliriz. Yani bir kişi influenzaya yakalanabilir, Covid-19'a yakalanabilir; ikisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler her iki hastalıkta da görülebilir. Mevsimsel griplerde de bu tarz belirtiler gözükebiliyor. Artık bundan sonraki süreçte önemli olan geçirmekte olduğumuz enfeksiyon mevsimsel grip mi yoksa Covid-19 mu? Önümüzdeki sonbaharda yani influenzanın da yükselmesiyle birlikte bizim yapacağımız şey hastanelerde birbirinden ayrımı yönünde çaba göstermek olacak. Yani Covid-19 ve gribin ikisinin farklı organizmalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunları ikisinin birbirine dönüşmesi olarak düşünmeyelim. Ama iki enfeksiyonda aynı anda bağışıklık sistemi baskılanmış ya da altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde olursa bu hastalığın o kişilerde daha ağır seyredebileceğini öngörebiliyoruz" diye konuştu.

'EYLÜL-EKİM'DE ARTIŞ OLABİLİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, henüz birinci dalganın devam ettiğini ifade ederek, "Birinci dalga tamamlanacak ki ikinci bir dalgadan bahsedelim. Ama eylül-ekim aylarında mevsimsel griplerin de işin içerisine girmesiyle birlikte ve kapalı alanlarda insanların birbirine daha kısa mesafeli durmasının da bunda etkili olacağını düşünüyoruz ki tüm bunların etkisiyle eylül-ekim aylarının sonrasında grip ve koronavirüs vakalarında artış olması mümkün olabilir. O yüzden bizim bu günlük yeni vaka sayılarıyla sonbahara girmememiz gerekiyor. Bizim sonbahardan önce bu sayıları çok daha alt düzeylere çekmemiz gerekiyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti üzerine düşen her şeyi yaptı. Bundan sonra artık bizim birey olarak ne kadar tedbirlere uyduğumuz önemli. Hepimiz artık maske, mesafe, hijyen tedbirlerini uygulamamız gerektiğini biliyoruz. İşte biz bu tedbirleri ne kadar benimseyip, günlük yaşantımızda bunu ne kadar uygularsak bizim yeni vaka sayılarımızın sonbahara gelmeden düşürmemiz mümkün olacak. Bunu da tedbirlere harfiyen uyarak sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA