Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'kurallara uyun' çağrısı
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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'kurallara uyun' çağrısı

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının büyük bir emek sarf ettiğine dikkat çekerek, vatandaşların da kurallara uymasıyla el birliğiyle salgının kontrol...

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan 'kurallara uyun' çağrısı
22.08.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:13

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının büyük bir emek sarf ettiğine dikkat çekerek, vatandaşların da kurallara uymasıyla el birliğiyle salgının kontrol altına alınabileceğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi, Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Hekimler, sağlık memurları, tıp teknisyenleri, paramedikler ve bizlere bu hizmetlerin sunumunda yardım eden yardımcı sağlık personellerimiz, güvenlik görevlilerimiz, temizlik hizmetlilerimiz gecesini gündüzüne katarak çalışmaya devam ediyor. Çok şükür ki şu anda ülkemiz Türkiye olarak dünyada en fedakar en özverili sağlık çalışanlarına sahibiz. ve biz gücümüzü bu özverili sağlık çalışanlarından alıyoruz. Hepsi de işlerinin başında büyük bir kuvvetle vazifeye gece gündüz demeden hastalara şifa olmak için sağlık hizmeti vermeye devam ediyorlar. Ama pandemi süreci el birliğiyle başarabileceğimiz bir süreç. Dünyadaki bütün insanların bu konuda iş birliği yapması gerekiyor. Aşı çalışmalarından tutun da koruyucu önlemlere kadar. Hepimiz bu noktada bütünün parçalarıyız" dedi.

'TEDBİRLERE RİAYET ETMELİYİZ'

Doç. Dr. Kayıpmaz, Türkiye'de tedavi, tanı gücünün yüksek ve sağlık çalışanlarının çok özverili olduğunu; fakat bu işin sadece bir kısmı olduğunu vurgulayarak, "Bu işin önemli bir boyutu da bu hastalığa yakalanmamayı sağlamak. Bunu sağlamak için her birimiz vatandaş olarak tedbirlere riayet etmemiz gerekiyor. Biz ne kadar tedbirlere uyar ve o kadar iyi örnek olursak, toplumda da tedbirlerin günlük yaşantıda uygulanması hat safhada olursa salgın o kadar basit şekilde kontrol altına alınabilir. Ama uymadığımızda, kalabalıklardan kaçınmadığımızda ne yazık ki bu da vaka sayılarına artı olarak yansıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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