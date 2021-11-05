Bilim Kurulu üyesi İlhan: Stadyumlarda tezahürat yapılırken maske takılmalı

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) stadyumlara tam kapasite ile seyirci alma kararına ilişkin, "Maçın heyecanı, coşkusu ile insanlar yan yana gelebiliyor, tezahürat yapabiliyor; ama tezahürat yapıldığında damlacıklar ile beraber dışarıya fazla miktarda virüs saçılması söz konusu olabilir. Vatandaşlar içeride mesafeye dikkat etmeye çalışır ve maske takarsalar sürecin daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum. Tezahürat yapabilirler elbette; ama maske takmaya dikkat ederseler stadyumlarda enfeksiyon oranı çok daha az olacaktır" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TFF'nin kararına göre maçlara tam kapasite ile seyirci alınacağını ve sadece aşı olanların gireceğini hatırlatarak, "Bu, aşıya teşvik yönünden olumlu bir karar. Ama yine aşı olan vatandaşların stadyumların içine girdiklerinde yakın temasa dikkat etmeleri gerekiyor. Maçın heyecanı, coşkusu ile insanlar yan yana gelebiliyor, tezahürat yapabiliyor; ama tezahürat yapıldığında damlacıklar ile beraber dışarıya fazla miktarda virüs saçılması söz konusu olabilir. Doğrusu şu olacaktır; içeride vatandaşlar mesafeye dikkat etmeye çalışır ve maske takarsalar sürecin daha rahat yönetilebileceğini düşünüyorum. Aşılı vatandaşlar içeriye girsinler; ama vatandaşlarımız içeride mümkün olduğu kadar birbirleri ile temas etmemeye çalışsınlar. Tezahürat yapabilirler elbette; ama maske takmaya dikkat ederseler stadyumlarda enfeksiyon oranı çok daha az olacaktır diye düşünüyorum. 'Benim aşım var' diye neredeyse kapalı alanlara maskesiz girmeye çalışanlar var, eğitim ortamlarında maske takmak istemeyenler var; ama aşılı da olsak biz kendimizi korumak için özellikle kapalı ortamlarda maske takmaya uymamız gerekiyor" dedi.Prof. Dr. İlhan, aşı olmanın özgüven sağlamaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bakıyoruz bazı vatandaşlarımız çift doz aşı olsalar da 3 doz aşı olsalar da koronavirüse yakalanmış oluyorlar. 'Ben aşılıydım; ama maske takmayı ihmal ettim, kalabalık yerlerde bir araya geldim, kapalı mekanlarda havalandırmaya uymadım' diyor. Bu da haliyle enfeksiyonun hastalığa dönmesine sebep oluyor. Burada aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor aslında. Bu bahsettiğim vatandaşlarımız eğer 2 ya da 3 doz aşılı olmasalardı aslında hastalığı ağır geçireceklerdi, vakalarımız da hem fazla olacağı gibi kayıplarımız da daha fazla olacaktı. O yüzden vatandaşlarımızın vakit geçirmeksizin hiç aşı olmayanlar ivedilikle aşı olmaya başlamaları gerekiyor" diye konuştu.